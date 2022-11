La incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes continua augmentant de forma clara, malgrat que el Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya determina que encara està en nivells epidèmics baixos. En el cas de Girona, el canvi més significatiu s’ha produït en dues setmanes, quan els casos de grip i covid-19 s’han duplicat. La tendència és similar a tot Catalunya, ja que entre els virus respiratoris circulants en aquest moment el més freqüent continua sent el rinovirus (21,8% de les mostres), el segon és lacovid-19(18,4%) , el tercer és el virus de la grip que creix i passa d’un 7,6 a un 14,2% en una setmana i el quart el virus respiratori sincicial que representa l’11,8% de les mostres estudiades. En el cas de la grip, l’augment es registra principalment en els menors de 14 anys, però augmenta en totes les edats i sembla l’inici d’un pic epidèmic que de confirmar-se la tendència seria molt precoç respecte a altres temporades (3-4 setmanes abans). Respecte a la covid-19, continuen creixent els ingressats i crítics a l’UCI. Finalment, la taxa calculada de bronquiolitis continua elevada i en ascens (de 15 a 20 afectats per 100.000 habitants) superant el llindar epidèmic molt alt. Continua observant-se un augment molt marcat especialment en els menors d’un any on la incidència continua pujant molt ràpidament i és ja molt alta. La repercussió assistencial és important en l’àmbit de pediatria.