El Gran Recapte és clau per a la supervivència del Banc dels Aliments?

Representa el 20% del volum total d’aliments que rebem anualment. És una campanya molt important perquè al llarg de l’any no hi ha cap altra entrada d’aliments tan potent com aquesta.

L’any passat la recaptació va caure un 44% respecte l’edició de 2020. Ara la inflació pot jugar una mala passada?

L’edició de 2020 va ser excepcional (575.344 quilos) perquè durant la pandèmia hi va haver un repunt de solidaritat. I és cert que l’any passat no vam aconseguir la recaptació que esperàvem. (324.137). I ara, francament, creuem els dits perquè la inflació no ens talli les ales. Aquest any ens hem marcat un objectiu històric a la província de Girona: arribar als 500.000 quilos. El llistó és alt perquè el repte ho és encara més. Hem de poder garantir, o fins i tot incrementar, la dotació que reben les persones beneficiàries, tenint en compte que les necessitats creixen i seguiran creixent.

La col·laboració és apta per a gairebé totes les butxaques, encara que sigui donant només un euro, perquè al final tot suma.

No ens ha de fer vergonya donar només un euro per aquella por de què pensarà la persona amb qui compartim cua al supermercat. Hem de tenir molt present que cada cèntim és important. Tant de bo cada ciutadà de la província de Girona pogués aportar un euro al Gran Recapte.

Els gironins compleixen amb la solidaritat?

Amb tot el que tenim a sobre, entre la pandèmia, l’increment del preu de l’energia o l’augment exagerat dels aliments, tothom coneix algú que ho ha passat o ho està passant malament. I això pot facilitar que la ciutadania s’hi identifiqui i vulgui col·laborar amb la campanya. Confiem molt en la solidaritat dels gironins.

No voldria ser pessimista, però què passarà si no s’aconsegueix arribar als 500.000 quilos?

Al llarg de l’any 2021, amb les existències que teníem, hem pogut entregar 84 quilos per persona i any. Però si no assolim el nostre objectiu de recaptació haurem d’aprimar la cistella d’aliments que rep cada persona beneficiària per a fer front a l’allau de demanda i poder garantir la continuïtat de la nostra ajuda. De fet, amb l’increment de les persones beneficiàries, actualment ja ens estem veient obligats a donar menys aliments.

Quins productes necessiten amb més urgència?

Sobretot llet, oli, conserves de peix i de carn i productes infantils. Les llegums, l’arròs i la pasta també són necessaris, però tenim més possibilitats d’aconseguir-ne per altres vies.

Es podran fer donacions econòmiques fins al 6 de desembre.

Sí. Després de dissabte, el Gran Recapte seguirà viu.