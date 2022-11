El 2021 es van suspendre prop d’un 40% dels judicis a Girona

La suspensió de judicis no és un fet aïllat, i pot tenir lloc per múltiples motius: malaltia d’una de les parts, per canvi d’advocat, per petició d’una de les parts, per incompareixença de l’acusat o d’un testimoni rellevant o per problemes tecnològics, per dir-ne alguns. I durant l’any passat, dels 9.940 que estaven assenyalats a Girona amb assistència del ministeri fiscal, se’n van suspendre 3.732, un 37%. Això suposa tornar a citar testimonis, pèrits, forenses i quadrar les agendes dels jutges i lletrats de l’administració de justícia, que en segons quins jutjats donen cita a any vista.

La pandèmia va impactar de ple en la resolució dels procediments, que ja de per si arrossegaven deficiències estructurals, i durant el 2020 es van arribar a suspendre 3.826 judicis, la xifra més alta de l’última dècada, segons dades de la fiscalia de Girona. A partir de 2013 (2.948) va anar pujant palatinament fins que el primer any de pandèmia hi va haver uns 360 casos de més, una diferència que encara no s’ha pogut escurçar. Els penals, on més se suspèn Segons les dades de la fiscalia, on més vistes es van suspendre va ser als jutjats penals, on es van celebrar 2.758 judicis i se’n van suspendre 2.538, un 48% del total. Amb tot el nombre de suspensions s’ha reduït un 12% respecte de l’any 2020, quan, tenint en compte que va ser l’any d’esclat de la pandèmia del coronavirus, es van superar els que no es van celebrar (2.895) que els celebrats (2.281). Si anem més enrere, l’any 2019, la xifra de suspensions és més baixa (2.196) i la contrària més alta (3.019). Als jutjats d’instrucció i primera instància és on més judicis es van celebrar, concretament 3.264, i se’n van suspendre un 26%. En últim lloc, l’Audiència de Girona en van tenir lloc 186 i en van posposar 39, un 17% del total. Durant l’any passat, la fiscalia gironina va investigar 21.936 assumptes, un 13% menys que el 2019. El 2020 va marcar un mínim de 20.143 incoacions, la meitat de les que es van iniciar el 2014 (45.588). A més, el primer dia de l’any tenia pendent incoar-ne més de 8.000. Durant l’any també se’n van reobrir 925, i a finals d’any van quedar pendents d’investigar-ne més de 8.500. De tot aquest volum de diligències, més de 13.000 van ser arxivades definitivament o provisionalment, més de 3.500 es van transformar en procediments judicials i la resta es va acumular a altres causes.