Sergi Albrich repetirà per quarta vegada com candidat d’ERC per accedir a l’alcaldia que durant els últims setze anys ha ostentat Ramon Roqué a Sant Joan de les Abadesses. El candidat republicà és regidor des del consistori des de 2009, quan va ocupar la regidoria que Elisabet Regué va deixar a mig mandat, i des de 2011 ha estat el líder de l’oposició al capdavant dels republicans. Els militants santjoanins d’ERC van triar-lo de nou en una assemblea local que van celebrar el cap de setmana passat.