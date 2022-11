Besalú va tancar ahir una edició especial de la Fira de la Ratafia, que ha ampliat la seva programació aquest any. La part important segueix celebrant-se diumenge, durant tot el dia, a la plaça de la Llibertat es va oferir venda i degustació de ratafia de diferents procedències. En aquest mateix espai, es va donar a conèixer el licor guanyador i els finalistes del concurs i es va obrir la ratafia guanyadora de l’any passat, que va ser la que va presentar Manel Ramon.

També es va programar actuacions dels The Puppy Thougts i Els Bitxos, un grup format per alumnes de l’escola de música; un mercat de productes d’artesania i, a la tarda, una cantada d’havaneres per recaptar fons contra el càncer.