Els constructors reclamen un pla d’invesió milionari a les carreteres

Seopan, la patronal de grans constructores i concessionàries d’infraestructures, calcula que són necessaris uns 25.000 milions d’euros d’inversió perquè el transport per carretera «es posi al dia» i per a elevar el pes del transport de mercaderies per ferrocarril fins a un nivell raonable.

Només en l’àmbit de les carreteres, el president de Seopan, Julián Núñez, assegura que es requereixen 18.000 milions d’euros, als quals s’afegeixen altres 6.700 milions per a incrementar el pes del transport ferroviari de mercaderies.

Durant la seva participació en l’III Simposi de l’Observatori de la Mobilitat, Núñez va reconèixer que algunes mesures no poden esperar mesos, ja que és un assumpte estratègic que s’ha d’abordar a través del pla de recuperació i transformació quedant pendent quin és el model per a dur-lo a terme i el termini per a fer-lo.

En aquest sentit, va assegurar que en el pla de recuperació el nivell d’inversions és molt reduït, per no dir inacceptable, malgrat que el sector és dels més complidors i és capaç de gestionar tot en termini.

Segons l’Associació Espanyola de la Carretera serien necessàries inversions de reposició de 10.000 milions per a retornar les carreteres a un estat òptim.

A més, el president de Seopan va explicar que hi ha un dèficit anual en conservació de 2.300 milions a l’any atès que malgrat que el Banc Mundial recomana que es destini al manteniment el 2% del valor del patrimoni de la xarxa, les administracions només inverteixen uns 2.000 milions a l’any.

Vehicle elèctric

Respecte a la implantació del vehicle elèctric, el president de Seopan va admetre que no s’està fent bé en el desplegament de les infraestructures de recàrrega.

Per això, va proposar la construcció de 546 electrolineres amb 6.500 punts de recàrrega en la xarxa de gran capacitat i altres 1.585 amb 10.700 punts de recàrrega en les xarxes convencionals, la qual cosa suposaria una inversió de 3.766 milions d’euros d’inversió mínima per a garantir la mobilitat elèctrica.

D’acord amb la proposta per al Perte que Seopan ha fet al Govern, per a la xarxa d’autovies i la xarxa convencional es requereixen 1.643 milions d’inversió més per al desplegament de electrolineres en 9.500 km autovies i 11.869 km de carreteres secundàries per a arribar a 598 electrolineres i 5.272 punts de recàrrega, tot això, recorrent a la llei de contractes del sector públic per a reduir dràsticament els terminis.

Amb això, creu que es pot garantir la mobilitat elèctrica plena en un termini màxim de 4 anys.

En l’àmbit de la digitalització i la connectivitat calcula 1.400 milions d’inversió per al desplegament de la xarxa 5G en totes les autovies; desemborsaments d’entre 360-700 milions per a afavorir la transició ecològica i reduir la contaminació acústica; altres 750 milions per a actuar en 41 punts negres i altres 700 milions per a afavorir les carreteres 2+1.

Transport de mercaderies

Per a passar del 3,2% actual al 10%, Seopan identifica inversions de 6.700 milions, però subratlla que si l’administració pública creu que per si sola pot resoldre aquest problema -sobre el qual es porta treballant dècades- està equivocada i insisteix que cal apostar per models col·laboratius per a aquesta mena de projectes on el sector públic i el privat se senten junts.

Dades de licitació d’obra pública recollides per la patronal SEOPAN a Girona entre gener i setembre de 2022