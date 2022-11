Els veïns de la Canya i la Roureda de Sant Joan les Fonts van participar aquesta setmana en una trobada amb l’alcaldessa, Maria Vidal, i els regidors Anna Serra i Carles Grèbol. Es tracta d’una nova edició del «Quedem a la plaça?» que pretén que la ciutadania pugui preguntar sobre diversos temes i qüestions que els afecten. L’incivisme va ser una vegada més una de les principals preocupacions.

L’actuació de persones incíviques que embruten conscientment deixant les escombraries fora de lloc o no recollint els excrements dels gossos, per exemple, van ser algunes de les problemàtiques exposades. També es va parlar de la necessitat d’instal·lar barreres de protecció en algunes de les places i dels trams de la carretera vella de Sant Joan a la Canya, així com la conveniència de posar reductors de velocitat en alguns carrers. Aquestes idees s’exposaran als Serveis Tècnics del consistori que faran propostes que hauran de ser consensuada amb els veïns i veïnes. Algunes persones participants van expressar la seva voluntat de crear algunes comunitats energètiques.