L’estat dels pantans catalans, que de mitjana aquests dies se situen al 33% de la seva capacitat, copsa titulars les darreres setmanes. I és que molts usuaris encara tenen gravades a la retina les vivències de la sequera del 2008. Precisament per prevenir que es tornin a viure episodis com aquells, en què entre l’abril de 2007 i el maig de 2008 es van encadenar més de 16 mesos sense pluges destacables a les capçaleres dels rius catalans, el mes d’octubre del 2021 l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va activar el Pla de Sequera, l’eina per gestionar els episodis d’escassetat d’aigua. Des d’aquell moment, s’ha analitzat mensualment la situació amb l’objectiu de determinar si es produeixen canvis en alguna de les 18 àrees en què estan dividides les conques internes en funció de la font de proveïment principal (embassaments, aqüífers o pluviometria).

Davant l’estat dels pantans, l’organisme va decidir activar les primeres mesures restrictives que van entrar en vigor aquest passat divendres, en concret als àmbits Ter-Llobregat i Darnius-Boadella. D’aquesta manera, a Catalunya hi ha 514 municipis en alerta per sequera en 27 comarques, afectant 6,7 milions d’habitants

Tot i això, el director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Samuel Reyes, va assegurar ahir que la situació «no és com la del 2008» i va descartar apujar el cànon de l’aigua com a mesura de penalització davant els qui més consumeixin. Reyes va valorar que les tarifes ja penalitzen qui consumeix més, ja que el preu per metre cúbic va per trams, i a la majoria de municipis, quan més es consumeix més es paga.

Primeres mesures

Aquest nou escenari de restriccions preveu l’aplicació des de divendres de les primeres mesures per reduir els consums en usos agrícoles, ramaders, industrials i lúdics, però sense afectar de moment l’aigua de boca. Pel que fa a les limitacions, en concret, hi ha afectacions en alguns usos, com la reducció d’aigua per a reg agrícola (25%), per a usos ramaders (10%), per a usos industrials (5%), per a usos recreatius que impliquin reg (30%) i altres usos recreatius (5%).

Pel que fa als usos d’abastament domèstic, s’estableixen limitacions particulars per a determinats usos urbans que han de complir tots els municipis com les limitacions en el reg de jardins i zones verdes, la prohibició d’ompliment de fonts ornamentals, la prohibició a particulars de la neteja de carrers amb aigua de xarxa, les limitacions en l’ompliment de piscines i la limitació en la neteja de vehicles, entre d’altres. També es defineix una xifra per al consum global d’aigua per abastament a un màxim de 250 litres per habitant i dia.

El Govern va assegurar dimarts que no preveu, ara per ara, entrar en l’estat d’emergència, que sí implicaria restriccions en l’aigua de boca. El següent pas però seria l’excepcionalitat.

Actualment, els embassaments de les conques internes es troben al 33%, segons la informació facilitada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) al seu portal. El pantà de Susqueda (Osor) està al 46,64%, amb 108,68 hectòmetres cúbics, però fa un any es trobava al 52,26%. Pel que fa al de Darnius Boadella (Darnius) es troba al 32,87% de la seva capacitat, amb un total de 20, 08 hectòmetres cúbics d’aigua. Mentre que un any enrere en tenia 23,87, un 39,07% de la seva capacitat.