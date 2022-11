El bosc «Els Tres Roures» s’ha integrat a les instal·lacions de l’Hospital d’Olot amb l’objectiu que en facin ús els professionals, els pacients i els familiars. L’objectiu és el foment de l’activitat física i la millora de la qualitat de vida, tant de les persones ingressades com de qui els visiten. L’espai natural s’ha adequat en una primera fase. L’any vinent s’espera instal·lar senyalització i consolidar activitats que ja s’hi porten a terme des del 2020. Visites d’escolars o classes de preparació al part han estat algunes de les activitats.

L’espai natural va ser cedit fa uns anys. Està situat al costat de l’Hospital d’Olot. El projecte «Gaudir d’un entorn inclusiu» un projecte del Servei de Rehabilitació-Logopèdia de la Fundació va guanyar els Premis Innova’t de la Fundació el 2019. El projecte pretén definir itineraris adaptats amb exercicis i recomanacions a l’entorn de l’Hospital per integrar-lo com a espai únic. L’objectiu és el foment de l’activitat física i la millora de la qualitat de vida, sobretot per als pacients ingressats i familiars.

I el bosc ja s’ha adaptat. Amb la finançament del 50% per part de la Diputació de Girona i la col·laboració del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i l’Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa es va portar a terme una primera fase d’accessibilitat que va començar a finals de juliol.

S’han pavimentat els accessos i una part de l’interior del bosquet amb sauló sòlid. Es tracta d’un material que permet l’accés fàcil amb cotxets, cadires de rodes i caminadors. També permet que hi puguin passejar persones amb mobilitat reduïda. A més, s’han adaptat dos punts de reunió amb bancs que han estat construïts amb les espècies invasores del bosc, les acàcies, per garantir una integració total en el paisatge.

Des del centre han explicat que ara s’espera tirar endavant una segona fase del projecte que està prevista per al primer trimestre del 2023.

La idea és portar a terme la senyalització del bosc i itineraris. S’hi col·locaran les recomanacions, les normatives d’ús i la informació sobre la flora i la fauna, seguint les recomanacions del projecte. Es farà en llenguatge oral (àudio), en llenguatge escrit (amb lletra i amb braile), llenguatge de signes (mitjançant codi QR), i llenguatge gràfic (amb pictogrames).

Una vegada finalitzat el projecte es consolidaran activitats que ja s’hi porten a terme des de fa dos anys.

Un arbre per cada nadó

Per exemple, han explicat que la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica organitza dos cops l’any el projecte «Un arbre, un nadó» on les famílies que han tingut els seus fills a l’Hospital d’Olot hi planten un arbre jove o la visita d’alumnes de les escoles de la Garrotxa per introduir entre els infants que la salut també depèn dels factors mediambientals.

Un altra activitat es porta a terme des del Servei de Rehabilitació-Logopèdia amb trobades mensuals amb un grup de pacients amb dificultats comunicatives. I durant l’estiu s’hi havien organitzat les classes de preparació al part i de postpart.