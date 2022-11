Les mercaderies tornen a agafar impuls a l’aeroport de Girona

Tot i que l’aeroport de Girona-Costa Brava està enfocat, majoritàriament, al transport de passatgers -i molt especialment als turistes durant la temporada d’estiu-, el cert és que, de la pandèmia ençà, les xifres de mercaderies transportades a través de les instal·lacions de Vilobí d’Onyar s’han incrementat. Segons les últimes estadístiques fetes públiques per Aena, corresponents al mes d’octubre, durant els deu primers mesos de 2022 s’han transportat, a través de Vilobí d’Onyar, 107.739 quilos de mercaderies. De fet, es tracta més que totes les mercaderies transportades durant el 2021, quan la xifra va ser de 104.497. A hores d’ara, i si es tenen en compte aquests deu primers mesos, el creixement ha estat d’un 224,6%, un dels increments més importants de la xarxa d’aeroports d’Aena arreu de l’Estat. Però aquesta dada no només suposa un augment respecte el 2021, sinó també en relació al 2019, ja que la xifra de 2022 és un 58,1% superior als mesos de gener-octubre de l’últim any abans de la pandèmia.

Aquest increment de les dades de mercaderies té, en part, una explicació tècnica. El passat mes de setembre, les instal·lacions de Vilobí van tornar a acollir l’aterratge de l’Antonov 124, un dels avions de càrrega més grans del món, amb 175 tones de pes i 74 metres d’envergadura. L’aeronau va arribar procedent de Doha (Qatar), i anava carregada amb cinc helicòpters de Centervol, empresa de manteniment d’aeronaus i helicòpters amb base a Vilobí. Aquesta era la segona vegada que l’Antonov 124 aterrava a Vilobí: ja ho havia fet l’any 2020, en plena pandèmia, i havia contribuït a disparar les dades de mercaderies a Girona aquell any. De fet, gràcies a l’arribada de l’Antonov i també d’avions carregats amb material sanitari, l’aeroport de Girona va arribar als 327.105 quilos transportats durant el 2020, el que va significar un creixement de fins al 318,1% respecte el 2019. Entre les mercaderies que van arribar durant aquella temporada, va destacar un avió que transportava 60 quilos de material per fabricar respiradors a la fàbrica Seat de Martorell, entre altres. D’altra banda, a aquestes alçades de 2022, la xifra de mercaderies transportades a través de Vilobí ja és molt superior a la de tot l’any 2019, any en què només es van transportar 78.233 quilos, el que va significar una caiguda del 41,2% respecte l’any 2018. El fracàs del PIF D’aquesta manera, tot i que les xifres de transport de mercaderies encara estan molt lluny de ser tan dinàmiques com en altres aeroports de l’Estat, sembla que aquest àmbit recupera una mica de pes a Vilobí, on fa anys s’havia arribat a instal·lar un Punt d’Inspecció Fronterera (PIF) que no va obtenir l’ús esperat i va haver d’acabar tancant.