Les víctimes mortals d’accidents de trànsit han patit un repunt aquest mes de novembre a Catalunya. Això a terres gironines s’ha traduït en una xifra molt negra: 35 persones han perdut la vida en un sinistre viari en el que es porta de 2022. Aquest alt nombre de morts suposa superar els que s’havien produït en tot l’any passat a la xarxa viària gironina. Es va tancar amb 34 víctimes mortals.

Una dada que ja era molt negativa i la d’enguany, quan encara falta més d’un mes per tancar l’any, ja és pitjor. Per frenar l’alta sinistralitat, el Servei Català de Trànsit està posant diverses mesures. Per exemple, durant el cap de setmana passat, es van anunciar més controls a les carreteres de vehicles i ciclistes. Però també d’específics i intensius de velocitat a l’AP-7. També la col·locació de radars en línia, entre altres. Aquesta setmana també es fan controls a camions i furgonetes amb el mateix objectiu. Un aspecte que sindicats de Mossos, com el SAP-Fepol va criticar, ja que l’especialitat de trànsit té pocs efectius i que per fer aquestes campanyes per ser «efectives», diuen «han de ser per mitjà d’una planificació extraordinària i remunerada».

A les comarques gironines, el repunt de la sinistralitat es pot veure clarament en el mes de novembre: s’ha passat de cap mort el 202, a quatre víctimes mortals en tres accidents mortals enguany. Una xifra elevada quan encara no s’ha tancat tot el mes.

Dos morts i un conductor fugit

Un dels tres sinistres mortals ha causat molt impacte a les comarques gironines. És el que va produir-se la nit del 14 de novembre a l’N-260 a Avinyonet de Puigventós. Es va produir un xoc frontal de dos vehicles i un dels conductors, va abandonar el seu cotxe i va fugir del lloc dels fets.

En el sinistre viari van perdre la vida dos veïns de Figueres que anaven en l’altre cotxe: un home de 54 anys i la copilot, de 63. El conductor fugit, 41 anys, va amagar-se i l’endemà el van localitzar a Vilafant, en una zona pròxima a l’accident. Un jutge de Figueres va ordenar el seu ingrés a presó provisional i sense fiança. Té la causa oberta per dos delictes d’homicidi per imprudència greu i un delicte d’abandonament del lloc i omissió del deure de socors.

A banda d’aquest sinistre viari també se n’han hagut de lamentar dos més aquest novembre. El dia 11 va morir la copilot d’un cotxe en un altre xoc frontal, en aquest cas a la GI-8544 a Vall-llobrega, carretera que uneix la C-31 amb la població. En aquest cas, la víctima mortal va ser una veïna de Calonge de 45 anys.

L’endemà se’n va registrar un altre, en aquest cas, a la Cerdanya: un motorista va perdre la vida en un accident a l’N-260 a Ger. El xofer del cotxe que va envestir mortalment el motorista també va acabar detingut per un presumpte delicte d’homicidi imprudent. La víctima mortal en aquest cas va ser un jove de 22 anys, veí de Barcelona.

29% més que en prepandèmia

La xifra de les 35 morts d’accident de trànsit suposa també un increment respecte a l’any prepandèmic 2019. Llavors l’any es va tancar amb 27 víctimes mortals, com ha confirmat el Servei Català de Trànsit. Això suposa un 29% més de morts enguany a la xarxa viària, quan encara no s’ha tancat el 2022.

En canvi, si la xifra de morts d’enguany d’accidents de trànsit es compara amb una dels anys de referència del Servei Català de Trànsit com és el 2010- en el qual es van haver de lamentar 65 víctimes mortals- el nombre del 2022 és molt inferior al que llavors es va registrar.

S’ha de tenir en compte però que en aquell encara hi havia algunes infrastructures que no estaven desdoblades a les comarques gironines: com l’N-II en algun dels seus trams o l’Eix Transversal (C-25), que tampoc tenia encara dos carrils per cada sentit de la marxa. En ambdues carreteres malauradament s’hi concentrava bona part de la sinistralitat i s’hi registrava en conseqüència, una alta mortalitat.