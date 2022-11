Pendents del peatge «obligatori» a les autovies i autopistes

El president de la patronal de les grans constructores Seopan, Julián Núñez, recorda que Espanya té el compromís davant la Comissió Europea d’implantar el sistema de pagament per ús en les autovies abans de juliol de 2025 i va recordar que és «vinculant i obligatori».

Així es va expressar Núñez en un esdeveniment sobre mobilitat organitzat fa pocs dies a Madrid on va apuntar que les carreteres espanyoles requereixen una inversió milionària i va apostar per la implantació dels peatges ja que els pressupostos de l’Estat no tenen capacitat per afrontar la necessitat d’inversió.

«La carretera és l’escenari central de la mobilitat interurbana i Espanya té l’Obligació d’implementar mecanismes de pagament per ús», va afirmar Núñez, qui va explicar que aquest és un dels compromisos recollits en el Pla de Recuperació, Transformació i Residència.

Per això, es va mostrar convençut que «passaràen la pròxima legislatura», ja que va admetre que ara no és el millor moment per a abordar aquest debat per la conjuntura econòmica i el procés electoral previst per a l’any vinent.