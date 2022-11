L’actual portaveu d’Esquerra Republicana a Olot, Josep Quintana, es va presentar públicament aquest dissabte al matí davant la ciutadania com a candidat a l’alcaldia per a les properes eleccions municipals del 2023. Després que a l’octubre fos escollit en assemblea local com a cap de llista per la militància olotina, a l’acte de presentació d’aquest dissabte Quintana va exposar les que considera les principals idees del projecte de futur per la capital garrotxina. El candidat va estar acompanyat de l’alcalde de Santa Pau, Pep Companys, i de diverses personalitats d’Olot.

Durant el seu discurs de presentació, Quintana va assegurar que «Olot té un gran potencial, amb un talent i una societat dinàmica i activa. Només cal una altra manera de governar la ciutat per poder aprofitar tota aquesta força i coneixement per fer d’Olot el millor lloc on viure». En aquest sentit, el candidat va explicar els principals àmbits en els quals, des d’Esquerra Olot, volen treballar per tal de construir un model de ciutat. «S’ha de prioritzar el vianant que va a peu, apostar per un transport públic amb majors freqüències i canvis de rutes i s’ha de fer una xarxa real de carrils bici», va afirmar. Quintana també es va referir a la mobilitat a la comarca garrotxina: «Al davant nostre hi ha uns reptes majúsculs, relacionats amb el segle XXI, que només podem afrontar des d’una visió comarcal, pensant i treballant conjuntament. Molts olotins i garrotxins treballen en municipis diferents d’on viuen i això fa que tinguem un gran trànsit intern que hem de repensar amb aquesta visió de conjunt». Considera que «hi ha una necessitat en construir la variant d’Olot dimensionada a les nostres necessitats i respectuosa amb els veïns i veïnes afectats i l’entorn natural on vivim. Som l’única capital de comarca on el trànsit pesat i intracomarcal passa pel nucli urbà, amb els problemes de trànsit, de salut i de benestar que això suposa». Altres reptes als quals es va referir el cap de llista durant la seva presentació són la necessitat d’una planta de triatge moderna, la consolidació de la transició energètica perquè Olot pugui fer la transformació real cap aquest model, la millora de l’oferta en l’habitatge o la necessitat de millorar el Barri Vell olotí.