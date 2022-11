Torroella de Montgrí ha tornat «la normalitat» per la celebració de la Fira de Sant Andreu, la tradicional mostra comercial, agrícola i ramadera. Després de dues edicions marcades pel COVID, una de les fires més antigues de Catalunya ha pogut gaudir de també del seu caràcter lúdic i cultural. «Hi ha hagut molta afluència a totes les activitats», va remarcar l’alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí.

Centrada en el món dels animals, «hi ha hagut molta gent de Torroella i dels pobles del voltant, aficionats al món del camps que han vingut a gaudir», va destacar Colomí.

Dues de les activitats més destacades van ser l’exhibició de Santi Serra, que va omplir la zona eqüestre, davant l’Espai Ter, de la Fira de Sant Andreu amb el seu espectacle de doma de cavalls. El segon dia de la festa de cavalls havia començat amb la demostració d’enganxes.

Tanmateix, un dels atractius més grans de la festa és el Concurs de Gossos d’Atura, que aquesta any arribava a la trentena edició. En el memorial Jordi Muxach, es va tornar a imposar Gaizka Etxaniz amb el gos Laster que va aconseguir 160 punts, per davant de Leyla Ortiz amb Naika (152 p) i de Moisès Tarrés amb Mel (145 p). Etxaniz té un impressionant palmarès com campió de Guipúscoa 2022, campió de Euskadi 2022, i va ser guanyador el 2021.

L’alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, va valorar la bona organització que va aconseguir que el concurs complís el temps programat. També va posar de relleu la implicació del públic, amb una de les assistències més grans dels últims anys, que va conservar el silenci per ajudar els gossos a mantenir la concentració.