«Tinc un lloro expert en matemàtiques!», proclama victoriosa la mestra de l’escola FEDAC Sant Narcís de Girona, Meritxell Rovira, que en un obrir i tancar d’ulls ha aconseguit captar l’atenció d’una vintena d’alumnes, que ja l’observen estupefactes.

«Si li pregunto quan sumen 6 més 6 em respon 12; 8 més 4, 12; 9 més 2 més 1, 12», afegeix. «Avui comprovarem de quantes maneres diferents podem sumar un número: el 10», anuncia. Amb la missió entre mans, reparteix als alumnes cubs de colors. «Les peces no es poden desencaixar, només unir», recorda Rovira. Els alumnes, però, ja han començat a esbossar, retolador en mà, combinacions de dos números en una pissarra que s’han afanyat a treure del calaix. «Gairebé tots heu fet la mateixa, 6 més 4», celebra Rovira, que ara els posa sobre la taula un nou repte: fer combinacions de 3 números que sumin 12. I després, 13. I és que entre les tradicionals vocacions que sedueixen als més petits, que es debaten entre convertir-se en futbolistes professionals o conquistar la Lluna, comença a aflorar una altra professió: «quan sigui gran vull ser matemàtic».

Batejada com a Innovamat, aquesta és una altra fórmula per a aprendre matemàtiques que ja està present en més de 150 centres educatius a la província de Girona, entre ells, l’escola FEDAC Sant Narcís de Girona (que l’aplica des de I3 fins a 4t d’ESO). La coordinadora didàctica d’Innovamat, Laura Morera, assegura que «l’objectiu és que aprenguin a resoldre problemes, a argumentar i a establir connexions matemàtiques a través de la descoberta». I és que amb aquest mètode, les classes trenquen la tònica convencional. «El mestre ja no explica la lliçó sinó que proposa reptes als alumnes perquè siguin ells els que vagin construint el coneixement amb l’ajuda del docent i de la resta de companys», sosté. Així, la missió ja no és memoritzar. «Històricament s’ha après memoritzant per a després poder-ho reproduir, però amb aquest mètode el nostre objectiu és que ho entenguin i ho incorporin, i d’aquesta manera l’aprenentatge serà molt més profund», defensa Morera.

I és que amb el mètode tradicional d’aprenentatge, argumenta, «els alumnes reproduïen el que el mestre els havia ensenyat sense plantejar-se el per què i a curt termini el docent quedava satisfet perquè a l’examen se sabien la lliçó, però després se n’oblidaven perquè simplement ho estaven reproduint». En aquest sentit, afegeix que «per a executar com un robot ja hi ha les màquines i, en canvi, si tenen diverses estratègies per a resoldre una mateixa operació seran capaços d’escollir la més òptima en cada cas». «El nostre no és un model algorítmic perquè sinó cauríem en la nostra pròpia trampa, no diem mai als docents exactament què han de fer, els plantegem una proposta, els donem recursos i els acompanyem », explica.

I en tot aquest procés, la manipulació (des de cubs a material geomètric, passant per monedes i bitllets) és clau. «Perquè entenguin què és una desena, primer han de manipular i assimilar el que significa, la nostra feina és passar de l’abstracte al concret», detalla Meritxell Rovira.

Útils per a la vida

Amb tot, l’objectiu del projecte és que les matemàtiques siguin «més lògiques» per als alumnes perquè «els serveixin per a anar per la vida», sosté Morera. Un exemple pràctic, exposa, és dividir el compte d’un restaurant. «No cal que facin una divisió amb algoritmes o decimals, com que donarem propina poden fer un arrodoniment a un número conegut per ells que sigui múltiple dels que són a taula, és una divisió més senzilla que poden fer sense haver de treure paper i llapis», apunta.

Però això s’ha d’entrenar. Així, mentre els alumnes de 2n de Primària del centre gironí segueixen construint combinacions amb material manipulatiu, els estudiants de l’aula del costat (3r de Primària) posen a prova el càlcul mental a través de la plataforma digital, que els desafia amb exercicis personalitzats que s’adapten a les necessitats i als coneixements de cada alumne (insistint en els continguts que els costen més). «Cada setmana Innovamat ens envia un informe avaluatiu de cada alumne amb els aprenentatges que ha assolit i així podem observar en quin nivell està cada nen», apunta Rovira. «Si no resolen bé els exercicis, automàticament la plataforma els planteja més exercicis similars», afegeix. Sempre, sota el paraigües de la gamificació. «Cada any en renoven el disseny i això és clau per a captar l’atenció dels alumnes», subratlla el també professor de matemàtiques del centre educatiu, Ramon Pérez. A més, des d’I3, la plataforma guarda els seus progressos.

A més, el mètode també vol empoderar als alumnes i trencar la barrera entre el clàssic «ser de números o de lletres». «Treballem la part socioemocional perquè es creguin que realment són capaços de fer-ho, establim connexions entre les matemàtiques i la literatura, la filosofia, el cinema, l’art o la música perquè aquesta també pugui ser una porta d’entrada per a molts estudiants», sosté Morera. «També analitzem les matemàtiques que hi ha al darrera d’una obra d’art, d’una escultura o d’un edifici», assegura.