L’Estartit bull d’idees per tractar d’avançar-se a l’evolució de la competència i busca posicionar-se amb l’impuls d’un nou model turístic. L’objectiu és traslladar el model d’èxit de l’aigua -que té el busseig i la vida submarina de les Illes Medes com a principal atractiu- a la terra. La protecció del medi ambient, la creació de noves experiències, la col·laboració entre privats, un augment de les inversions i la inclusió d’itineraris per turistes «sèniors» són algunes de les propostes que es van treballar amb el mètode Lego Serious Play. El doctor en Turisme Jaume Marín, coneixedor del passat i present de l’Estartit, va ser l responsable de la dinamització i de la recollida de les dades. Tècnics, nous emprenedors i empresaris reconeguts es van trobar fa unes setmanes a l’Estació Nàutica per aportar la seva visió a tres anys. La principal proposta passa per aprofitar els massís del Montgrí i tota la plana del Ter per generar noves alternatives turístiques complementàries a l’oferta del mar.