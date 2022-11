L’Ajuntament de Banyoles va aprovar ahir en sessió ordinària del ple municipal el pressupost del consistori per a l’exercici 2023.

La partida, que supera els 25 milions d’euros, preveu més de 2,3 milions d’euros d’inversions, entre les quals està prevista la finalització de la reforma del Museu Arqueològic i la primera fase de museïtzació del nou museu. Pel que fa al pressupost consolidat (incloent el Consorci de l’Estany), el pressupost ha augmentat un 9,1% respecte el 2022 i gairebé frega els 26 milions d’euros.

L’endeutament a llarg termini és de 1,5 milions d’euros, que correspon al deute amortitzat aquest any 2022. La ràtio d’endeutament (la diferència entre el deute viu i els ingressos corrents) per a finals de l’exercici 2023 es preveu del 39,01%, per sota del límit que es fixa en el 75% en el sector públic.

L’Alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va destacar que «malgrat ens hauria agradat tenir més marge, aquest ajuntament ha entès que no havíem de gravar més la ciutadania i, per tant, s’han congelat els tributs, però sense perdre la gestió del dia a dia de l’ajuntament, amb els nous serveis socials municipals com a principal novetat, ni tampoc les inversions de futur que necessita la ciutat». A més, Noguer va recordar que el consistori «manté el compromís amb les diferents entitats de la ciutat i no s’ha reduït l’aportació econòmica municipal a cap de les entitats».

De la biblioteca a l’enllumenat

A banda de la finalització de les obres de reforma del Museu Arqueològic i la primera fase de la museïtzació del nou museu, que seran les principals inversions (730.000 euros), l’Ajuntament de Banyoles també ha reservat una partida a la redacció del projecte de la nova biblioteca (300.000 euros), el darrer pagament per a l’adquisició de l’immoble de Mobles Tarradas (225.000 euros), per a millores a la via pública (202.150 euros), per estalvi energètic i millora de l’enllumenat públic (88.400 euros) o per a millores als carrils-bici (60.000 euros).