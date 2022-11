En el marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat que se celebrarà el 3 de desembre, la Fundació Eurofirms ha impulsat la campanya ‘Hola, soc aquí’ per a sensibilitzar sobre la discapacitat a l’entorn laboral, on ja s’hi han adherit empreses com Amazon o Santa Lucía.

I és que a l’Estat espanyol, defensen, 4,3 milions de persones pateixen una discapacitat. El repte de la campanya, assenyalen a través d’un comunicat, és «conscienciar als seus equips, i a la societat en general, sobre la necessitat d’incloure i reconèixer totes les capacitats i talent d’un grup de població que suposa el 6,2% de la força de treball a Espanya». Un dels eixos de la campanya serà la taula rodona «Diàlegs per la inclusió», que se celebrarà demà a la seu de Cassà de la Selva, a partir d’on quatre ambaixadors de l’entitat amb diferents discapacitats compartiran la seva història d’èxit i aportaran «pautes» perquè les persones amb discapacitat se sentin incloses en els respectius entorns. Comptarà amb la participació de la consultora de Fundació Eurofirms Sonia Guirado; la instructora de snowboard Astrid Fina; el president de l’associació Multicapacitats Isaac Padrós i la ballarina esportiva Rosanna Camprubí. Finalment, l’entitat ha activat dues accions de carrer per a reivindicar la força de la diversitat. Divendres 2 de desembre a Barcelona i dissabte 3 de desembre a Madrid, persones amb discapacitat i personalitats públiques pintaran de manera col·lectiva dos murals de 20 metres a les estacions de metro d’Arc de Triomf (Barcelona) i de Sol (Madrid). Les persones amb discapacitat il·lustraran les professions a les quals es dediquen, les tasques que realitzen i que sovint queden invisibilitzades, així com les oportunitats a les que els agradaria accedir. Els murals reivindicatius quedaran exposats de manera permanent.