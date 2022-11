La Generalitat atorga més de 50.000 euros per millores a centres de culte gironins

La Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat ha atorgat més de 50.000 euros per a la millora de diversos centres de culte a les comarques gironines. Els projectes corresponen a diferents confessions: n’hi ha dos per al Bisbat de Girona, però també una quantitat important (més de 20.000 euros) per a la millora de les instal·lacions del centre Gurdwara d’Olot -que és la subvenció més quantiosa-, propostes procedents d’esglésies evangèliques i una ajuda també per a l’església ortodoxa de Corçà.

Pel que fa a les subvencions que ha rebut el Bisbat, i per tant l’església catòlica, n’hi ha una de 4.787 euros per a la rampa d’accés a l’església de Sant Josep de Girona, i una altra de 1.944 euros per a la substitució de la barana del cor de l’església parroquial de Marenyà. L’Asociación Cultural Cristiana de Lloret de Mar ha rebut 4.660 euros per a l’eliminació d’humitats i sanejament, mentre que la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional de Girona n’hi corresponen 10.026,2 per a la insonorització i climatització del centre de culte. D’altra banda, l’Església Ortodoxa Espanyola tindrà 8.250,2 per poder fer millores al centre de culte de Corçà.