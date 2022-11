Les famílies reclamen la gestió dels menjadors escolars

La Coordinadora d’AMPAs i AFAs de Catalunya va reclamar ahir, amb l’entrada en registre d’un document conjunt als diversos Serveis Territorials del Departament d’Educació, «participar activament en la gestió del servei de menjador escolar».

«El Departament d’Educació té la competència en matèria de menjadors escolars, li cedeix la gestió als Consells Comarcals i aquests, a través d’un conveni i si tenen voluntat política, fan una cessió de la gestió a algunes AMPAs i AFAs», explica el gironí i membre de la Coordinadora d'AMPAs i AFAs de Catalunya, Xavier Villarreal. En aquest sentit, assegura que «no demanem la competència perquè entenem que és del Departament d’Educació, però sí que reclamem que la gestió dels menjadors escolars passi, directa o indirectament, per les nostres mans», detalla.

I és que «està demostrat» que la gestió des de les AMPAs i AFAs «és el model més eficaç perquè garanteix més qualitat i proximitat, a banda de cuina in situ a les escoles que disposen d’aquest equipament», assegura, i defensa que «qui millor vigila el benestar dels nostres fills som els mateixos pares». Els Consells Comarcals, apunta, «aposten per la licitació en paquets i serveis de càtering, fent pivotar el servei en base al negoci i no a la qualitat», lamenta. A més, a través d’un comunicat, el col·lectiu denuncia que «estem rebent pressions d’alguns Consells Comarcals per a no continuar amb els actuals models de gestió a les escoles públiques del territori». En aquest sentit, Villarreal sosté que «hi ha un marc legal que ens possibilita poder-los gestionar però els Consells Comarcals, per raons polítiques, segueixen posant-nos traves i com que el Departament d’Educació no es defineix clarament al respecte, els Consells Comarcals continuen fent pressió».

Però «en vista que no podem solucionar els conflictes continuats entre les AMPAs i AFAs i alguns Consells Comarcals pel que fa als convenis pel model de gestió dels menjadors escolars», assegura Villarreal, reclamen una reunió amb les Direccions Territorials d’Educació i que la conselleria «es posicioni».

Al llarg del comunicat recorden que «en reunions mantingudes tant a nivell territorial com amb la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa sempre se’ns ha fet arribar el suport del Departament per un model de gestió de menjadors escolars amb la participació activa de les famílies» i afegeixen que «per això creiem necessària aquesta reunió, per a refermar aquesta idea o saber si el posicionament del Departament ha canviat».