"El preu del transport públic no és el més important, la gent valora més la qualitat"

La gratuïtat del transport públic impulsada pel Govern espanyol, ha servit per guanyar nous usuaris? Des de l’associació Promoció del Transport Públic (PTP) encara no tenen prou dades per confirmar-ho, però sospiten que haurà servit més per recuperar usuaris que l’havien deixat d’utilitzar arran de la pandèmia que no pas per captar nous viatgers. «No estem guanyant usuaris que no tinguéssim abans, simplement estem accelerant la recuperació», va indicar ahir l’enginyera de transports Georgina Montesinos, que ha participat en l’Escola de Transport Públic de la PTP, que en aquesta ocasió ha estat dedicada als sistemes de tarificació. Montesinos ha apuntat que aquesta recuperació, en part, també és explicable perquè s’ha reduït el teletreball i la gent s’ha tornat a desplaçar fins al seu lloc de feina, de manera que en certa manera es tracta d’una progressió lògica.

Segons Montesinos, de moment la gratuïtat del transport públic no ha tingut un gran impacte a nivell viari. Al contrari: els viatgers que s’han passat al transport públic eren els que utilitzaven una mobilitat activa (és a dir, que es desplaçaven majoritàriament en bicicleta o a peu), i que per tant ja es movien de forma sostenible. En canvi, no hi ha hagut una gran massa de gent que deixés el vehicle privat per passar a desplaçar-se en transport públic. «Per tant, no ens interessa aquest tipus de canvi modal», ha indicat Montesinos.

De tota manera, Montesinos també ha advertit que el preu del transport públic no és el més important, sinó que la ciutadania també valora altres aspectes com la qualitat, la puntualitat o el simple fet de poder arribar allà on necessiten. «La gratuïtat o la reducció del preu és una mesura que pot beneficiar, però no és totalment decisòria», ha assenyalat l’experta.

"Si el servei no és bo, el preu no ens servirà per guanyar més usuaris"

En una línia similar s'ha expressat Dolors Clavell, que ha estat l’encarregada de donar la benvinguda a l’acte. «Si el servei no és bo, el preu no ens servirà per guanyar més usuaris», ha considerat. Clavell també ha incidit en el fet que no hi ha dades prou fiables per extreure «conclusions assenyades» sobre l’increment de l’ús del transport públic arran de la gratuïtat: «Són mesures que clarament beneficien a la gent que ja utilitzem el transport públic, però està per confirmar que això hagi portat un major interès dels que utilitzaven transport privat». I, igual que Montesinos, ha opinat que «el major atractiu del transport públic serà sempre la seva qualitat, horaris, freqüència i la seva intermodalitat real».

Durant la jornada també s'han escoltat crítiques sobre la tarifació del transport públic. Segons han subratllat tant Montesinos com Clavell, es tracta d’un sistema «irracional», ja que hi ha moltes tarifes diferents arreu del territori. També han lamentat que no hi ha prou tarificació social, i la que hi ha sovint es fa amb criteris diferents en funció del títol de transport.