El dissabte 3 de desembre, a les 11 del matí, s'inaugura una nova edició de la Fira de Nadal i de la Joguina Artesana de Ripoll i que durarà fins al dimarts 6 de desembre. La fira, que en aquesta nova edició canvia d'ubicació, està organitzada per Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, amb la intenció de dinamitzar el comerç local, i comptarà amb concerts de Gòspel, Nadal rociero o cantades de nadales a càrrec de Teresina Maideu, entre d'altres moltes activitats. En aquesta nova edició, entitats de la població i comarca, associacions, comerços, escoles, paradistes d'arreu de Catalunya i diversos artistes s'uneixen en la renovada Fira de Nadal i de la Joguina Artesana de Ripoll.

La Fira de Nadal i de la Joguina Artesana de Ripoll, rebrà artesans de la joguina artesana, entre les tradicionals parades de productes nadalencs, gastronòmics o d'artesania que estaran ubicades pel carrer Sant Pere, Plaça de la Lira, Plaça Sant Eudald i Plaça Gran. A la plaça de la Llibertat i hi haurà un espai d'atraccions inflables. També hi hauran atraccions ecològiques distribuïdes per tot l'espai del recinte firal. A més a més, com a novetat, a la portalada de Can Vaquer s'instal·larà el Campament Reial, on es faran diversos tallers. Els patges vindran acompanyats dels camells que passejaran per la fira durant unes hores determinades. En aquesta edició diverses entitats de la comarca, associacions i escoles de Ripoll participen activament als principals escenaris ubicats al llarg del recorregut firal.

La Fira de Nadal i de la Joguina Artesana de Ripoll d'enguany també comptarà amb un escenari dinamitzat amb showrooms de comerços de Ripoll, un altre on hi hauran diferents concerts, presentacions i desfilades de moda i un tercer on es faran contacontes, balls en línia, zumba o country. Tots ells participatius pels visitants. També, prop de 50 Mares o Pares Noels visitaran la fira amb moto. La fira s'acabarà de complementar amb tallers infantils, animació de carrer, comerç al carrer, cercaviles, tastets, sorteigs, xocolatada a benefici de La Marató de TV3, animació infantil, o la Ruleta del Guirigall on podràs jugar amb les compres realitzades als establiments de Ripoll.