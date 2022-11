El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat que la comissaria compartida de Banyoles s'ampliarà amb mòduls durant l'any que ve. "La voluntat és fer més i millor feina", ha subratllat. La Generalitat preveu licitar l'obra entre gener i febrer, amb la voluntat d'executar-la a càrrec del pressupost del 2023. El conseller, que ha renovat el conveni amb l'Ajuntament per a l'ús compartit de la comissaria, ha destacat que "la coordinació" entre Mossos d'Esquadra i Policia Local és "bàsica" a l'hora de garantir la seguretat. Elena també ha dit que l'ampliació de la comissaria s'acompanyarà de més efectius. Durant els últims dos anys, l'Àrea Bàsica Policial (ABP) Gironès-Pla de l'Estany ha incorporat 34 nous agents.

La nova comissaria compartida de Banyoles va començar a funcionar el 2017, quan la Policia Local va traslladar-se a la seva nova seu construïda just al costat de la dels Mossos. Des d'un inici, els dos edificis ja van començar a funcionar com un de sol, amb serveis compartits (com ara aparcament, vestidors, menjador, sales de reunions i brífing o garjoles). Més endavant, es va fer una remodelació integral de la comissaria dels Mossos, que es va enllestir el 2020.

Aquest dimecres, el conseller d'Interior i l'alcalde de Banyoles han renovat el conveni de cooperació entre els dos cossos policials. Joan Ignasi Elena ha destacat que l'acord dona continuïtat "a un projecte que funciona molt bé" i que dona resposta a aquells "pilars fonamentals" de les polítiques de seguretat: la proximitat, la coordinació i la disposició d'efectius (tant humans com d'espai).

El conseller d'Interior ha recordat que, tant a l'hora de garantir la seguretat com en el moment d'atendre emergències, la cooperació entre cossos és "fonamental". I en referència a Banyoles, ha posat en relleu que la comissaria compartida permet "garantir una operativa coordinada" i, al mateix temps, impulsar patrullatges compartits entre mossos i policies locals.

Joan Ignasi Elena ha afirmat que, per garantir la proximitat, cal també incrementar efectius. "Per estar a prop has de ser més; si no tens prou efectius, només pots reaccionar", ha dit el conseller. I aquí, el titular del Departament ha anunciat que la comissaria de Banyoles sumarà nous agents, i que també s'ampliarà amb nous mòduls durant el 2023.

La Generalitat preveu treure l'obra a licitació entre els mesos de gener i febrer, amb la voluntat que vagi a càrrec del pressupost de l'any vinent. "L'objectiu és fer més i millor feina", ha subratllat Elena.

Pel que fa a noves incorporacions de mossos, el conseller ha afirmat que la voluntat és que les promocions que s'aniran convocant en els propers anys es reparteixin arreu del país. "Des d'ara i fins al 2030 el cos dels Mossos d'Esquadra passarà de tenir de 18.000 a 22.000 agents, amb la voluntat que cada any n'hi hagi 800 de nous", ha recordat el conseller d'Interior.

34 en els darrers dos anys

Durant els dos últims anys, l'ABP Gironès-Pla de l'Estany (de la qual depèn la comissaria de Banyoles) s'ha ampliat amb 34 nous agents dels Mossos d'Esquadra. Traslladat en percentatges, això suposa un augment del 16%. Actualment, l'ABP té una plantilla de 247 agents.

En paral·lel, la unitat de seguretat ciutadana dels mossos a Banyoles també ha crescut en efectius. En concret, s'ha passat dels 48 agents que hi havia el 2020 als 52 d'aquest any.

"Pol de seguretat"

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha destacat que la comissaria compartida permet tenir "un pol de seguretat únic" tant a la ciutat com arreu de la comarca. Noguer també ha posat en relleu que el conveni amb el Departament d'Interior no només permet sumar esforços, sinó que també "resta costos", precisament pel fet que mossos i policies locals comparteixin serveis. Actualment, la Policia Local de Banyoles compta amb una trentena d'agents.