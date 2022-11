Unió de Pagesos ha tornat a reclamar a la directora dels Serveis Territorials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Girona, Elisabet Sánchez, que declari l'emergència cinegètica a les zones «crítiques» de les comarques gironines que superen el llindar de vuit porcs senglars per quilòmetre quadrat i que pateixen danys reiterats. El sindicat insta el Govern a aplicar «totes les mesures disponibles» per reduir-ne la densitat i titlla «d'inacceptable» i una «temeritat» que no s'activi amb les densitats actuals. El sindicat es planteja convocar mobilització per una situació que qualifiquen de «desesperant». «La viabilitat d'algunes empreses està en risc», afirmen.

Precisament, el Govern va anunciar en una entrevista a l'ACN fa unes setmanes que activarà el mecanisme a principis de 2023 al nord de Girona i de Barcelona per combatre aquesta sobrepoblació. La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitjas, va avançar que, tot i que encara no s'havien definit els llocs concrets on s'aplicarà, no es farà a nivell comarcal sinó que s'acotarà per municipis o massissos.

Unió de Pagesos reconeix que no és una situació fàcil de resoldre. Precisament per això, exigeix que s'hi destinin més recursos econòmics i humans, i totes les eines que hi ha a l'abast, especialment, «quan el més calent és a l'aigüera pel que fa a la promesa llei catalana de caça». El sindicat considera que no es pot «delegar» la gestió de la sobrepoblació de la fauna exclusivament en els caçadors —cada cop són menys i no són professionals—, i que el Govern ha de ser «diligent i agafar, d'una vegada per totes, les regnes de la situació». Una situació que, segons el sindicat, ja es pot qualificar de plaga.

En aquest sentit, afirma que la pagesia és qui està assumit les conseqüències «d'aquest problema de país, assumint els danys, realitzant inversions, fent canvis de cultiu o, fins i tot, deixant erms els camps perquè, en alguns llocs, ja no surt a compte treballar la terra».