El Servei Català de Trànsit (SCT) destinarà 10 milions d'euros a municipis de menys de 50.000 habitants perquè puguin fer actuacions per reduir l'accidentalitat.

En total hi ha 91 municipis que se'n beneficiaran i d'aquests, 26 són gironins. Concretament, 10 de l’Alt Empordà, 5 del Baix Empordà, 4 del Gironès, 2 del Pla de l’Estany, 2 del Ripollès i 3 de la Selva. La Generalitat en finançarà fins al 100% del cost de l’obra

Aquesta subvenció està destinada als ens locals per promoure una mobilitat més segura i sostenible en l’àmbit urbà. Per tal de donar impuls al Pacte Nacional per a una Mobilitat segura i sostenible, des del Departament d’Interior s’ha establert per primera vegada aquest programa de subvencions. L’import inicial del programa, de 5 milions d’euros, s’ha ampliat fins als 10 milions per donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds, segons informa Trànsit. En total, es van presentar a la convocatòria 226 ajuntaments i, d’aquests, 122 complien els requisits.

De la mostra de projectes analitzats, en el 66% dels casos la intervenció es produeix en travesseres i el 63% dels projectes contenen intervencions per a la millora dels itineraris de vianants accessibles. Alhora, en un 30% dels casos la subvenció es destinarà a ampliacions de voreres, semaforització per a vehicles i l’execució de camins per a vianants i carrils bicicletes, una aposta clara per la mobilitat activa i la seguretat dels vianants. En un 16% dels casos, es finançaran actuacions destinades a reduir la velocitat dels vehicles privats, limitar l’ús del vehicle privat i promoure, en tot cas, la mobilitat del vehicle elèctric.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, van presentar ahir a la tarda el programa. El conseller va recordar que el 35% dels accidents mortals es produeixen en l’àmbit urbà. "Si volem reduir el 15% de víctimes l'any vinent que marca el pla de seguretat viària, cal intervenir", va sentenciar. El cap del SCT per la seva banda, va posar de relleu que "aquesta línia de subvencions ens ha permès atorgar aquestes ajudes ara als municipis de menys de 10.000 habitants que tenien dificultats per complir amb els Plans locals de seguretat viària impulsats pel Servei Català de Trànsit".