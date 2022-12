Causa danys en una bugaderia, el detenen i li troben quilos de droga

Una bugaderia del Barri Vell es va convertir la nit de dilluns a dimarts en l’objectiu d’un delinqüent. Hi va passar la nit i es va dedicar a fer moltes destrosses. També va intentar emportar-se els diners de la caixa però malgrats molts esforços, no ho va aconseguir.

El lladre va poder ser arrestat el dimarts el matí per part de la Policia Municipal de Girona. La sorpresa dels policies va arribar quan en escorcollar-lo i mirar les seves pertinences hi van trobar droga: concretament quatre quilos de marihuana. Per tot això, l’home, d’uns 50 anys, va acabar detingut per ser el presumpte autor d’un robatori amb força, un delicte danys i un salut pública, és a dir, pel tràfic de drogues.

Es dona el cas que aquest individu era el primer cop que era detingut per terres catalanes i segons botiguers del carrer Ballesteries, des de diumenge passat havia causat ja algun ensurt. En va amenaçar dos amb arma blanca -un d’ells el mateix dia del cop a la bugaderia-. Cap dels dos però, van denunciar els fets a la policia ja que els va amenaçar, segons van dir.

El responsable de la bugaderia aquest dimecres es va traslladar al seu local del carrer Ballesteries després d’haver estat la nit anterior denunciant els fets a la Policia Municipal de Girona. Es lamentava de tot el que li havia succeït i va xifrar en 10.000 euros els danys al seu establiment.

Moltes destrosses

El responsable es va assabentar del què havia succeït en el seu comerç arran de la trucada d’un altre botiguer. El dimarts el matí va avisar-lo del què succeïa i va certificar-ho per alguna càmera que havia quedat sencera: hi havia un home al seu local. Va avisar la Policia Municipal i en pocs minuts, els agents van detenir l’individu.

Ahir el matí, el comerciant visitava per primer cop el local des dels fets i es mostrava molt enfadat. Impotent també ensenyava com tots els plafons que tenia al local estaven trencats a trossos; a l’entrada abans hi tenia unes lleixes amb llibres i ara estaven destrossades. Un altre aspecte que cridava molt l’atenció alçant la vista era que li havia arrencat -literalment- les bombetes i les càmeres de videovigilància. Es trobaven escampades pel local.

La botiga té una petita habitació on hi ha la màquina on es programen les rentadores i on la gent paga. L’home va fer un forat pel sostre de l’habitació però alhora va intentar accedir per la porta fent-hi cops amb algun objectes contundent. En cap cas va poder accedir-hi i robar la caixa. L’únic indret de la bugaderia que no té danys i el responsable es mostrava sorprès eren precisament les rentadores i assecadores.

Més droga

Ahir la Policia Municipal, mentre Diari de Girona parlava amb el responsable del local va haver de tornar-hi. El motiu: el propietari va trobar més pertinences del detingut. A dins d’una bossa tipus nevereta hi havia més marihuana (uns 100 grams). Els agents van recollir la droga i la van adjuntar al cas.