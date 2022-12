La Biblioteca Joan Vinyoli de Santa Coloma de Farners va acollir ahir un acte on es va valorar la situació actual i de futur del ramal de la MAT a les comarques gironines (entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes) després de la suspensió de les actuacions previstes. Els diferents representants polítics i socials van expressar la seva satisfacció per la «victòria» obtinguda després de la suspensió, però van alertaR que falta la «derogació» per tancar definitivament el projecte i alternatives «que s’estan treballant i que són viables». L’alcalde de Santa Coloma, Joan Martí, va destacar que «la MAT a la Selva té els dies comptats, només falta l’estocada final» i va posar de relleu la «transversalitat i unitat d’acció» per la lluita per la derogació del ramal i la subestació.