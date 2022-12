L’Associació Albert Sidrach organitza dissabte la segona gala solidària al castell de Peralada en benefici de l’hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la investigació del Sarcoma d’Ewing, càncer infantil. Més de 400 persones es reuniran de nou, després de la primera edició abans de la pandèmia, per donar veu als tres valors sobre els quals girarà l’esdeveniment: vida, amor i repte. Hi haurà diversos espectacles i la vetllada comptarà amb cares conegudes i sorpreses.