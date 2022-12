Les agressions físiques per LGTBI-fòbia creixen un 30,2% a Catalunya respecte al 2021 i superen per primer cop les agressions verbals. Així ho indica la radiografia feta per l'Observatori contra l'Homofòbia (OCH) amb dades d'incidències registrades des del gener d'aquest any i fins al novembre. De les 225 incidències, 56 són agressions físiques (24,9%) i 53 són verbals (23,5%). Les dades mostren que l'increment d'incidències totals del 2021 -se'n van registrar 284- s'està mantenint. Un 43,5% de les queixes registrades són a la ciutat de Barcelona (98) però destaca l'augment significatiu a la província de Girona (16).

Les discriminacions per gaifòbia són les més registrades, seguit de les de transfòbia, que ha augmentat un 6,8%. Pel que fa als àmbits, la via pública també continua sent l'espai més registrat. El president de l'OCH, Eugeni Rodríguez, ha assenyalat en roda de premsa que la radiografia del 2022 manté la dinàmica del 2021, un any «extraordinàriament impactant en les violències al col·lectiu LGTBI». D'altra banda, ha destacat les agressions al col·lectiu transsexual, que ha atribuït a la polarització al voltant dels drets i la llei trans, i el fet que les agressions físiques en general superin les verbals.

Rodríguez ha vinculat l'augment a la impunitat que sovint es dona als agressors, a la banalització de les violències des de certs sectors o al discurs que alimenta l'extrema dreta. Per tot plegat, ha fet un crit a les administracions, i en especial a la Generalitat, perquè contribueixin amb més recursos i això permeti, no només atendre casos de discriminació, sinó també treballar a les escoles i fer pedagogia. De fet, el director de l'OCH ha lamentat el poc finançament que reben i ha assenyalat que al pas que van l'any que ve el finançament privat superarà el públic.

En paral·lel ha celebrat la bona coordinació amb els Mossos d'Esquadra, ha aplaudit que hi hagi hagut detencions relacionades amb agressions LGTBI-fòbiques i ha assegurat que la majoria de les incidències que els arriben a ells també es denuncien a la policia.

La meitat d'incidències són per gaifòbia

D'acord amb les dades recollides, les agressions físiques són els tipus de discriminacions més registrats (24,9%). És una dada significativa, ja que les agressions verbals acostumen a superar les xifres de les físiques. Això tenint en compte que la majoria d'agressions físiques ja són exercides amb agressions verbals. Les agressions verbals, en si soles, suposen el segon tipus de discriminació més registrat (23,5%). En tercer lloc, les mostres d'odi i exaltació (20%) com ara pintades a simbologies LGTBI o discursos d'odi. A continuació, el tracte inadequat (11,5%), seguit de l'assetjament (7,5%) i les amenaces (6,9%). Finalment, el dret d'admissió (2,3%).

De les 225 incidències, pràcticament la meitat (48,7%), 114 són situacions de gaifòbia. El segon col·lectiu més registrat és el de les persones trans (23,9%). En comparació a les dades del col·lectiu trans amb el mateix període de 2021 (45) hi ha hagut un augment del 24,5%. També augmenten les discriminacions a persones no binàries (de 4 a 11 incidències).

Barcelona concentra la majoria d'incidències

Pel que fa a la ciutat de Barcelona, es porten registrades un total de 98 incidències, el que suposa un 43,5% del total d'incidències registrades. Els districtes amb més incidències registrades són l'Eixample (21), Ciutat Vella i Sant Martí (14). El fet que el districte de Sant Martí sigui dels més registrats s'atribueix, en part, al fet que l'OCH presti des del mes de juny un punt feminista i LGTBI setmanal a la zona d'oci nocturn.

Per províncies, a Barcelona hi ha 156 incidències (dos terços del total); a Girona 16 (7,1%); a Tarragona 10 (4,4%) i a Lleida 4 (1,8%). N'hi ha 33 que no són presencials i sis més que no s'ha pogut determinar el lloc.

Rodríguez ha fet èmfasi en el cas de Girona, ja que hi ha un augment significatiu en comparació amb el mateix període de 2021, perquè s'han passat de 10 a 16 incidències, el que suposa un augment del 60%. Amb tot, ha explicat que han d'analitzar quin possible motiu hi ha al darrere.

L'espai públic, principal àmbit de discriminació

La via pública és l'espai on s'han registrat més d'un terç del total d'incidències registrades (39,3%). En segon lloc, hi ha internet i xarxes socials (10,7%). En tercer lloc, les incidències que es produeixen a l'àmbit laboral (8,4%) seguit del transport públic (8%).

Aquest 2022 s'aprecia un augment significatiu del registre d'incidències produïdes en espais d'oci nocturn del 75% (discoteques, pubs, bars, etc.), que l'OCH atribueix a la represa de la presencialitat i de l'oci. A més, algunes de les incidències registrades en la via pública es produeixen en franja de nit al voltant d'aquests espais, en moments previs o posteriors en els quals acudeixen els usuaris.

Rodríguez ha explicat que tenen en marxa un punt de seguiment i atenció a la Sala Apolo i ha anunciat que a partir del gener també hi serà a la Sala Razzmatazz. D'altra banda, ha valorat positivament l'experiència d'haver estat presents amb un punt al triangle lúdic del Poblenou, a Sant Martí, com a part d'una prova pilot i espera que es consolidi en aquest o altres espais de la ciutat.

Concentració el 10 de desembre

En la roda de premsa, Rodríguez ha assenyalat que el pròxim dissabte 10 de desembre hi haurà una concentració unitària a Barcelona en suport a la manifestació convocada a Madrid per denunciar les 'retallades' del PSOE a la llei trans. D'altra banda, el 13 de desembre se celebrarà una jornada d'actes amb motiu dels 14 anys de l'OCH.