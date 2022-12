La reducció d'emissions, la gestió de residus i l'aposta pel producte de proximitat s'han confirmat com a pilars per enfortir la sostenibilitat en el sector de la gastronomia i en el de l'agroalimentació, segons l'opinió d'experts convocats per la Universitat de Girona (UdG). Les càtedres de Gastronomia, Cultura i Turisme i de Responsabilitat Social i Sostenibilitat, ambdues de la UdG, han organitzat aquest divendres un debat sobre la faceta mediambiental en aquests sectors relacionats amb l'alimentació.

Responsables d'empreses com Frit Ravich, el restaurant Espai Gastronòmic Can Xapes o Grup Masoliver/Fórum Carlemany han incidit en la rellevància d'apostar per mesures que serveixin per reduir emissions contaminants. La gestió de manera conscient dels residus i donar pes al producte de proximitat han completat la relació de principals mesures a establir o reforçar. La directora general del Grup Masoliver, Sandra Masoliver, ha explicat que la companyia, dedicada a la importació i distribució de productes d'alimentació, treballa per reduir la petjada de carboni, impulsa la reforestació o recupera xarxes de pescadors abandonades al mar per reutilitzar-ne una part.

A aquestes actuacions suma l'estalvi d'energia amb tecnologia LED o instal·lació de plaques solars, tot juntament amb «petites coses per intentar canviar els hàbits diaris». El xef de Can Xapes, Lluc Quintana, premiat recentment per la seva defensa de la sostenibilitat en el Fòrum Gastronòmic de Barcelona, ha explicat que el seu és un restaurant sense ànim de lucre que també és un projecte social que dona suport a la formació i inclusió laboral de joves emigrants amb diversitat funcional. La seva és una lluita «contra el malbaratament alimentari», mentre que la directora general de Frit Ravich, Judith Viader, ha destacat la importància, a més de crear objectiu, de mesurar els seus efectes «de manera periòdica» per veure el seu impacte i si realment són efectius.