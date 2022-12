El grup local Acord Municipal pel Pla de l’Estany-ERC d’Esponellà ha reelegit l’actual alcalde d’Esponellà, David Juan Garganta, com a candidat per les pròximes eleccions municipals al municipi. El candidat va destacar a través d’un comunicat alguns dels reptes que ha afrontat l’equip de govern, com ara el temporal Gloria o la pandèmia del coronavirus «sense descuidar el dia a dia».

Garganta és batlle d’Esponellà des de fa una legislatura, i també ha estat 12 anys regidor a l’Ajuntament de Banyoles i 8 més com a conseller comarcal del Pla de l’Estany per Esquerra Republicana.