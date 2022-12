La incidència del VIH a Girona baixa un 16% en l’última dècada

Les últimes dades registrades pel Departament de Salut constaten la tendència a la baixa dels nous diagnòstics de VIH a la Regió Sanitària de Girona, seguint la tendència de la resta de Catalunya. De fet, en l’última dècada la incidència del virus en la població gironina ha baixat un 16%, passant de 8 casos per cada 100.000 habitants el 2012, als 6,7, el 2021.

Si es té en compte el nombre de casos, la davallada és d’un 15% i s’ha passat dels 69 nous diagnòstics el 2012 als 58, el 2021. Enguany, es tenen dades fins al tercer trimestre però tot sembla indicar que tant els casos com la incidència baixaran respecte a l’any passat. De moment, en nou mesos s’han detectat 29 casos nous, la meitat respecte al total de l’any passat.

De les dades anuals dels últims anys, les que presenten més variació són les del 2020, degut a la pandèmia. És per això que només es van detectar 43 nous casos, un 35% menys que l’any anterior. D’altra banda, també cal tenir present que a partir del 2021 es van començar a comptar els casos de l’Alt Maresme, fet que podria haver ocasionat un lleuger creixement de casos.

Malgrat tot, l’any 2021 consolida el descens en el nombre de nous diagnòstics de VIH, atribuïble a l’expansió del tractament que des del 2015 és universal, l’augment de l’ús de la profilaxi preexposició al VIH (PrEP) que es dispensa a 21 dispositius sanitaris de tot Catalunya i l’ampli ventall d’intervencions dutes a terme des de Salut. En el cas de l’ús de la profilaxi (PrEP), a Girona ja se’n beneficien 55 persones, que presenten factors de risc.

Si tenim en compte el sexe, hi continua havent més incidència en homes que en dones. De moment, des del gener fins al setembre d’enguany, la incidència és de 4,77 casos per cada 100.000 habitants en homes i un 1,81 de casos per cada 100.000 habitants en dones. Si ens centrem en casos exactes, el 2021 es van diagnosticar 12 dones i 44 homes i, enguany, 8 dones i 21 homes, segons dades fins a finals de setembre. Segons informa Salut, la principal via de transmissió el 2021 a Catalunya ha estat la sexual, un 72% dels nous diagnòstics s’han produït en homes que tenen sexe amb altres homes i un 14% van ser en homes i dones heterosexuals.

Núria Bes, cap del Servei de Vigilància Epidemiològica de Girona, explica que el més destacat és el canvi en la franja d’edat. De fet, abans la majoria de casos es concentraven en la franja de 30 a 39 anys i ara passa en la de 20 a 29.

Augment de la sida

Cal no confondre el VIH amb la sida. Mentre que el VIH és un virus que pot ocasionar infecció, la sida és una malaltia que correspon a l’última etapa de la infecció per VIH. Amb el progrés de la recerca i els tractaments, s’ha aconseguit endarrerir el desenvolupament del VIH cap a la sida.

En el cas de Girona, la incidència de persones amb la sida ha anat augmentant en els últims anys perquè han acabat desenvolupant la malaltia. Malgrat tot, el nombre de casos és molt baix tenint en compte la població. L’any passat, es van registrar 24 casos, xifra similar a la dels darrers anys, a excepció del 2020, ja que les dades estaven esbiaixades. D’aquests 24 casos, 9 van ser dones i 15, homes. Enguany, de moment hi ha hagut 5 casos, 3 dones i 2 homes.

Un total de 55 gironins que presenten factors de risc s’estan tractant amb la profilaxi pre-exposició al VIH (PrEP)

La sida es tracta de la malaltia de transmissió sexual més greu i els experts insisteixen en la importància de la prevenció. El cap del Servei de Promoció de la Salut, Carles Mundó, explica que el tractament farmacològic és important però també ho és el fet que es treballa la salut sexual.

De fet, Catalunya disposa del Pla d’acció enfront del VIH i altres infeccions de transmissió sexual 2021-2030. En el cas de la Regió Sanitària de Girona, els principals objectius són trencar la tendència creixent dels darrers cinc anys en el nombre de casos d’infeccions de transmissió sexual, reduir els casos nous d’infecció pel VIH per sota del nivell actual i millorar la salut afectiva, sexual i reproductiva a totes les edats, especialment en persones adolescents i joves. Per tot això està previst que es despleguin una sèrie d’accions a partir de l’any vinent.

«La principal lluita contra la sida continua sent l’estigma social»

L’Associació Comunitària Anti-Sida de Girona (ACAS) treballa des de l’any 1990 per a la prevenció del VIH i la sida, l’educació per la salut, la sensibilització social i l’atenció a les persones afectades per aquesta infecció. Ahir, amb motiu del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, va organitzar taules informatives a les facultats del Campus centre i a Montilivi de la Universitat de Girona i també van fer tests ràpids del VIH a tothom qui hi estava interessat.

«Aquestes taules van molt bé a la universitat, perquè els estudiants s’impliquen i col·laboren i també és un col·lectiu amb qui cal incidir en la importància de la prevenció», explicava Anna Lara, psicòloga de l’associació. De fet, l’ACAS és l’única entitat que fa tests ràpids voluntaris del VIH a la població de les comarques gironines. Ahir se’n van fer quinze en total i avui se’n seguiran fent a la facultat de Medicina i Infermeria. «Fins que no et trobes en situacions de risc concretes no et planteges fer-te la prova, per exemple quan es trenca el preservatiu en una relació sexual, en aquest cas cal esperar unes setmanes per fer-se les proves perquè siguin del tot fiables», concreta.

Aquests testos detecten anticossos del VIH i si surten positius, es deriva la persona afectada al sistema sanitari; en el cas de Girona, a Medicina Interna del Trueta. «Hi estem sempre connectats per a aquests casos, tot i que val a dir que fa anys que no ens trobem amb cap cas positiu, els últims van ser dues persones immigrades que havien arribat feia poc a Catalunya», concreta.

Des de l’associació també donen suport i acompanyen persones amb VIH o sida i familiars.

L’ACAS és l’única entitat que fa tests ràpids del VIH voluntaris a la població de les comarques gironines

«Les campanyes de sensibilització van dirigides principalment a la lluita per la prevenció però també cal tenir present que la principal lluita encara és contra l’estigma i la discriminació», lamenta. De fet, assegura que encara hi ha molts àmbits, sobretot social i laboral, en què hi ha rebuig cap a persones seropositives. Lara també afegeix que no és fàcil acceptar que una persona és portadora del VIH. «Encara hi ha el pensament que es moriran d’aquí a poc, però les conseqüències no són les mateixes que a la dècada dels 80, s’ha avançat molt». Per tant, des de l’associació es dona suport perquè la persona afectada pugui assumir que té el VIH i a tractar pors com «el què diran» i també a mentalitzar-la que ha d’iniciar un tractament i la importància que té.

Finalment, Lara valora positivament el progrés que s’ha fet en els últims anys en el camp mèdic i de la investigació. «Encara no existeix cap vacuna però s’ha millorat molt, sobretot des de la posada en marxa de la profilaxi preexposició al VIH (PrEP)», expressa.

Als països desenvolupats, les persones que tenen VIH prenen antiretrovirals: un tractament que ajuda el sistema immune a controlar el virus. No obstant això, els antiretrovirals tenen efectes a llarg termini i per això hi ha esperança cap a una possible vacuna que s’està investigant des de diversos àmbits científics.