Les estacions d'esquí de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) han estrenat aquest divendres la temporada amb els primers esquiadors. A Port Ainé els més matiners han valorat positivament l'estat de la neu i confien gaudir del que queda de temporada. Aquesta estació ha estat l'escollida pel conseller de Territori, Juli Fernàndez per donar el tret de sortida a l'obertura dels complexos hivernals. Fernàndez ha insistit que l'objectiu del Govern és reduir el consum d'aigua i el cost energètic de les estacions. A tall d'exemple ha explicat que els darrers quatre anys s'ha reduït un 26% de consum d'aigua i el 66% de consum energètic. Fernàndez ha dit que aquest és el camí i l'horitzó que s'han marcat és arribar al 2030 amb zero emissions.

El procés de digitalització en el sistema de forfets permet a les estacions d'esquí conèixer el nombre i els moviments dels visitants en temps real. Per tant, les mesures que s'aplicaran implicaran prioritzar la producció de neu en els períodes energètics més econòmics i quan les condicions de temperatura i humitat siguin les òptimes. També hi haurà un control exhaustiu dels gruixos de neu per no produir-ne més de la necessària. A més, s'afavorirà la reducció del consum de combustible de les màquines de preparació de pistes, adaptant-la a la qualitat de la neu. Una altra de les possibilitats és modificar els horaris segons l'afluència d'esquiadors.

El conseller de Territori, ha expressat des de Port Ainé "el compromís com a Govern amb el desenvolupament del Pirineu, amb l'equilibri territorial i amb la generació de més i diversos pols d'atracció i majors oportunitats de vida", perquè "les estacions no són només d'hivern, són de muntanya" i, per tant, aposten per "la desetacionalització i la sostenibilitat".

El conseller Fernàndez ha volgut posar en valor que "les estacions de Ferrocarrils són un bon exemple de gestió eficient i professional; són una indústria esportiva oberta tot l'any que dona feina de manera directa o indirecte a unes 3.000 persones".

Inici de temporada a Port Ainé

L'estació de Port Ainé ha obert amb un gruix màxim de neu de fins a 30 centímetres, amb 7 pistes obertes i un 70% dels remuntadors en funcionament. Les persones visitants han pogut beneficiar-se d'un preu especial del forfet de dia de 5 euros. A més, durant el cap de setmana del 3 i 4 de desembre s'aplica una tarifa reduïda de 30,50 euros (adults).

La majoria d'esquiadors que han estrenat la temporada a Port Ainé eren monitors d'esquí que comencen la temporada laboral aquest dissabte i, per tant, han aprofitat el dia lliure. La majoria com l'Alejandro han quedat sorpresos pel volum de neu de les pistes, però altres com el José confia que nevi més perquè fluixeja una mica.

Tots han destacat el privilegi de poder esquiar un dia laborable amb pocs esquiadors i alguns com l'Alba han aprofitat per perfeccionar el seu nivell. Aquest divendres ha servit per acabar de preparar l'estació de cara al cap de setmana que ja s'espera una molt bona afluència d'esquiadors i les escoles d'esquí ja tenen les primeres reserves, segons el José.