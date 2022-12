L’ajuda de 200 euros aprovada al juny pel govern central per mitigar l’impacte de l’elevada inflació ha beneficiat ja a 68.802 persones a tota Catalunya. En concret, l’Agència Tributària ha abonat ja 13.760.400 d’euros per aquest concepte. A Girona l’ajuda arriba a 5.873 persones que representa un total d’1.174.600 euros.

«Quasi 6.000 persones de la demarcació ha rebut l’ajuda que es va aprovar al juny i que s’ha aplicat amb temps rècord» explica el diputat socialista Marc Lamuà, que recorda que «els perceptors són treballadors, autònoms i aturats que resideixen en llars amb ingressos inferiors a 14.000 euros l’any 2021 i on el patrimoni, descomptant l’habitatge habitual, no superi els 43.196,4 euros».

El diputat socialista apunta que aquesta ajuda s’emmarca al paquet de mesures aprovades pel Govern per mitigar l’impacte de la inflació en la majoria social del país que ja ha permès mobilitzar 35.000 milions d’euros.

«Sabem que moltes famílies encara tenen dificultats, però estem treballant per introduir més mesures que, com sempre, no deixin a ningú enrere» conclou Lamuà.