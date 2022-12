Els funcionaris dels jutjats (auxilis judicials, tramitadors i gestors processals) han convocat avui una aturada davant els jutjats de Girona (Ramon Folch i l’Audiència) per reclamar millores laborals i salarials. Així mateix, aquesta setmana, els lletrats de l’administració de justícia també han dut a terme dos dies de vaga (29 i 30) com a resposta als incompliments del Ministeri de Justícia d’adequar els seus salaris amb els de jutges i fiscals, entre altres reclamacions.

Els funcionaris es concentraran avui davant els jutjats per protestar per la nova Llei d’Eficiència Organitzativa, una de les tres lleis que està en tràmit al Congrés, i que entre altres coses preveu la substitució dels jutges de pau per oficines judicials. Els sindicats sostenen que aquest projecte de Llei no garanteix els centres de destí dels funcionaris ni les retribucions, a més d’altres drets laborals. També critiquen que pot suposar una «important reducció de llocs de treball» i supressió de serveis que presta l’Administració de Justícia.

Vaga indefinida de lletrats

Per la seva banda, els lletrats han fet vaga per les reivindicacions salarials que ja va aturar-los a principis d’any i que van desconvocar després que el Ministeri es comprometés a complir les seves demandes abans d’acabar l’any. Els lletrats es queixen que tots els compromisos han acabat en paper mullat, que no se’ls ha escoltat i que han perdut el contacte amb el Ministeri. Davant aquesta situació, els lletrats tenen previst tornar a fer vaga el 14 i el 15 de desembre, i s’estan plantejant fer-la indefinida.

Segons les dades recollides per les associacions professionals (Unió Progressista de Secretaris Judicials i el Col·legi Nacional de Secretaris Judicials), a la província gironina la vaga del 29 i el 30 de novembre va tenir un seguiment d’un 45%, majoritàriament a la capital. Es van haver de suspendre nombroses diligències i judicis als jutjats penals, de Primera instància i al mercantil, i no es van emetre notificacions judicials.