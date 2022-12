El grup de l’oposició ERC-Som Banyoles va mostrar ahir el seu desacord amb la pujada de preu de l’aigua d’un 4% aprovada en el ple de dilluns a Banyoles. El grup rebutja la puja tal com es planteja per part de l’empresa concessionària i lamenta que l’augment del preu sigui idèntic per totes les famílies. També lamenta que no es contemplin diferències entre el subministrament domèstic i l’industrial, i recorda que l’aigua del municipi prové de l’estany, i que, per tant, hi ha una mala gestió que l’empresa hauria de resoldre minimitzant costos de potabilització i distribució.