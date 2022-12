Girona va tancar el 2021 com el més negre dels últims sis anys pel que fa a les víctimes mortals que es van produir en incendis en habitatges. Fins a quatre persones van perdre la vida en aquestes circumstàncies. Es tracta de la xifra més elevada dels últims sis anys a la província, segons el balanç de la Fundació Mapfre en el seu Estudi de Víctimes d’Incendi i Explosions a Espanya. Dels incendis mortals de l’any passat, hi ha un cas que va copsar moltes mirades, la mort de dos joves ocupes en un incendi en un pis de Cassà . L’estudi eleva a 186 els morts en incendis del 2021. La major part van perdre la vida per la intoxicació o inhalació de fum o gasos i durant els mesos d’hivern.