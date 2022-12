La Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge i Sant Antoni i la Càtedra de Responsabilitat Social i Sostenibilitat de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, van fer ahir una taula rodona amb l’objectiu de tractar la sostenibilitat en el sector de la gastronomia i l’agroalimentació.

Entenent la sostenibilitat com un valor cabdal en la societat actual, cada ponent ha desenvolupat aquelles iniciatives impulsades des de la seva empresa, relacionada sempre en el marc de la gastronomia i de l’alimentació, per tant d’intentar trobar un equilibri entre tot allò que s’està consumint, la manera de fer-ho, i quin serà l’impacte que això tindrà en les generacions futures. Masoliver, Quintana i Viader, sempre des de la pròpia experiència, han incidit en la rellevància d’apostar per mesures que serveixin per reduir les emissions contaminants i per tant combatre el canvi climàtic; per reforçar la salut i el benestar dels seus treballadors, així com la igualtat de gènere; per gestionar de manera conscient els residus que es generen; i per, entre d’altres, donar més pes al producte de proximitat. I tots ells han coincidit, sobretot, que s’ha de creure en el que s’està fent i, per tant, que la sostenibilitat formi part cada cop més de la cultura de cada empresa.

Hi van participar Sandra Masoliver, directora general del Grup Masoliver, Lluc Quintana, xef de l’espai gastronòmic Can Xapes de Cornellà de Terri i Judith Viader, directora general de Frit Ravich des del 1997.

A l’acte hi han assistit algunes empresàries del Fòrum Carlemany, la ex-rectora de la Universitat de Girona, Anna Maria Geli, la Presidenta del Consell Social de la Universitat, tècnics experts en sostenibilitat, membres del consell assessor de la Càtedra de RSiS i un bon grup d’estudiants de la Universitat de Girona.