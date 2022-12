La Fira de Nadal i de la Joguina Artesana de Ripoll es va inaugurar, ahir, a les onze del matí, i s’allargarà i podrà ser visitada pel públic fins dimarts vinent. Aquest any, la fira compta amb una nova localització: s’ha situat a les places i el carrer més cèntric del barri vell, com són les places de Sant Eudald, Gran, la Lira, Llibertat i el carrer Sant Pere. Això ha generat crítiques dels comerciants del mercat setmanal que ahir van haver de canviar la seva ubicació pel passeig de Sant Joan.

Durant aquests dies la fira comptarà amb les tradicionals parades de productes nadalencs, gastronòmics o d’artesania, juntament amb les atraccions ecològiques i els inflables pels més petits. A més, com a novetat de la fira d’enguany, s’ha instal·lat un campament reial a la portalada de Can Vaquer i es fan passejades de camells per la fira durant unes hores determinades. La fira també compta amb showrooms de comerços de Ripoll, concerts, presentacions i desfilades de moda, contacontes, balls en línia, zumba i country. Aquestes activitats aniran complementades amb tallers infantils, animació de carrer, cercaviles, tastets i sorteigs, entre d’altres.