El «malson» de les famílies abans d’arribar «per fi» a l’escola d’educació especial

Cèlia Bonet no evolucionava al mateix ritme que el seu germà bessó. «De quin color és aquell cotxe?», els preguntava la mare. «Blau», reconeixia ell. O «verd», en una altra ocasió. «Però per la Cèlia, tot era vermell», recorda la seva mare, Imma Rigau. «Quan tenia 4 mesos li van diagnosticar una diabetis molt peculiar, però als 2 anys vam començar a veure que hi havia alguna cosa més que no anava bé», confessa. I sense poder-ho evitar, entrava en joc la comparació. «Hi havia molta diferència de conducta i d’actitud entre els dos germans», apunta.

Però el diagnòstic mèdic no arribava. «El neuròleg ens deia que la nostra filla era així, que no volguéssim buscar una agulla en un paller», recorda. «Em vaig ofuscar molt, havia de trobar aquesta agulla fos com fos perquè sinó no podria ajudar-la», assegura. A nivell acadèmic, el biaix s’agreujava per moments. Si a la guarderia el seu germà li enganxava d’amagat els ‘gomets’ a la fitxa perquè la deixessin sortir al pati, quan ell ja sabia llegir, sumar i restar, «ella no ho aconseguia». «Els tutors em deien que no em preocupés, que tot arribaria, però jo veia que el problema no era aquest». Trampejaven els cursos com podien i, «si teníem sort i ens tocava un docent comprensiu, li adaptava els continguts». Però a 3r de Primària, en uns mesos en què «la mestra la feia llegir en veu alta i no entenia perquè era incapaç de fer-ho al mateix ritme que els seus companys», es va «ensorrar emocionalment» i «es va quedar completament sense plaquetes, amb risc d’hemorràgia cerebral». El metge, recorda Rigau, «la va fer estar un any sense sortir de casa amb assistència educativa domiciliària», que consistia en vuit hores de classe setmanals.

Haver de deixar la feina

«Vaig haver de deixar la feina, m’havia d’encarregar de fer-li tot el suport que no li estava donant l’escola», lamenta. I van sol·licitar l’accés a una escola d’educació especial. Però els va ser denegat. «Ens deien que el seu perfil no encaixava i que havíem de fer inclusió i adaptació curricular a l’escola ordinària però realment ningú ens l’estava fent, jo i el meu marit havíem de ser pares però també els seus mestres, sempre a casa amb els llibres movent cel i terra perquè aprengués la lliçó», a banda de provar «infinitat» de terapeutes per a intentar avançar, per poc que fos. «La inclusió seria ideal si fos real, però a la pràctica depens totalment de l’actitud del mestre que et toca». Tot i això, assegura que «pels nens com la Cèlia és com si totes les classes fossin en xinès» i lamenta que «tothom es passa la pilota».

Un etern periple que, recorda, «va ser un autèntic malson tant per ella com per nosaltres, perquè no arribàvem a res», assegura. «Els mestres no tenen temps, ganes ni preparació per a fer adaptació curricular, el sistema no està preparat i això provoca un gran patiment pels nens i per a les famílies», lamenta. «Crea neguits i conflictes que impacten en tot l’entorn familiar». I és que afegeix que la seva filla «no trobava el seu lloc», ni encara menys quan va començar a patir bullying per part dels companys de classe. «Gràcies» a diversos ingressos hospitalaris derivats de la seva delicada salut física, una psicòloga va atendre a la mare. «Em vaig poder desfogar i a partir d’aquí va començar a visitar a la Cèlia tant a nivell psicològic com psiquiàtric». I després d’11 anys, gràcies a l’Hospital Sant Joan de Déu, va rebre el diagnòstic: discapacitat intel·lectual. La família va començar a respirar. «Vam deixar de fer els deures que no li corresponen i vam abandonar un ritme que no podia assumir». I 6 anys després de reclamar l’accés a una escola d’educació especial, «per fi» els la van concedir.

«Va ressuscitar»

En entrar a l’escola d’educació especial Mare de Déu del Carme de Sarrià de Ter amb 13 anys, «la Cèlia va ressuscitar». «Ja no plorava, no estava trista, es va començar a relacionar més amb tothom tot i tenir TEA moderat, i fins i tot tenia ganes de fer els deures perquè feia els que podia fer», recorda, i afegeix que «es va relaxar, tant a nivell d’aprenentatge com emocional». Una «odissea» que també ha patit Miquel Aguado, amb un fill de 8 anys. «A l’escola ordinària no avançava, l’apartaven de classe i el portaven a l’hort perquè no interrompés i anessin passant les hores», recorda. «Ell volia seguir la classe, però no tenia la capacitat de fer-ho i es frustrava», assegura. Des de fa dos anys, també estudia a l’escola Mare de Déu del Carme. «El meu fill ha canviat de la nit al dia, està content i té ganes d’anar a l’escola (fins i tot hi vol anar-hi els caps de setmana), ja no està enrabiat». Amb tot, apunta al desconeixement dels centres d’educació especial. «Hi ha molts prejudicis, però quan et donen la confiança que ningú t’ha donat i veus els resultats, no en tens cap dubte».