Encara s’arrosseguen les conseqüències de la pandèmia i una d’entrada positiva, és un major ús del medi natural per part dels ciutadans. Però no sempre això representa que se’n faci un bon ús. Actualment, anar per exemple al medi pot suposar trobar-se amb ciclistes, motoristes, caminants i segons l’època, caçadors. El cap dels Agents Rurals a Girona, Ignasi de Dalmases considera que cal una bona convivència entre col·lectius i que cadascú sigui responsable.

Amb la fi de la pandèmia s’han trobat amb què no sols es troben motoristes fora pistes sinó també a ciclistes. Assegura que hi ha hagut un creixement «desaforat» de bicicletes al medi natural i que algunes, no circulen per on deurien. Fins i tot han trobat circuits muntats en àrees prohibides. Reconeix que els cal un marc normatiu i que també hi ha cada cop bicis més potents -elèctriques- que poden fer danys.