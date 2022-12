La xarxa de vigilància epidemiològica de Girona ha detectat 58 casos de verola del mico des de finals de maig, quan va irrompre a Catalunya. Al principi, el contagi d’aquest virus va anar en augment i es va generar certa alarma entre la població, amb el perill que pogués desembocar en una epidèmia greu.

Durant setmanes, el Departament de Salut emetia comunicats amb l’actualització de casos arreu de Catalunya però també enviava missatges de tranquil·litat. I, de fet, ja fa mesos que no se’n parla. Núria Bes, cap de Servei de Vigilància Epidemiològica de Girona, constata que, en el cas de la Regió Sanitària de Girona, no hi ha cap nou cas diagnosticat des de mitjans de setembre i confirma que el brot de verola del mico ja està en fase de remissió de forma general.

Segons dades facilitades a Diari de Girona, la gran majoria de casos han sigut homes i la franja d’edat més prevalent ha sigut de 30 a 40 anys, tot i que hi ha hagut persones afectades des dels 18 fins als 75 anys. «Tot i que no és una malaltia de transmissió sexual, és cert que a l’inici es va estendre en relacions homosexuals entre homes i després ja hi va haver contagis en relacions heterosexuals», explica Bes.

Cap dels contagis de Girona s’ha produït en un brot, a diferència d’altres punts com a Barcelona en esdeveniments festius multitudinaris, però sí que hi ha hagut diversos casos relacionats entre ells perquè havien tingut contacte.

Gairebé tots els casos han presentat febre, astènia, limfadenopaties i exantema. Les lesions s’han localitzat en les àrees genital, perioral i/o perianal, i en la major part dels casos, també s’han presentat a altres localitats. Algunes complicacions greus que s’han descrit des de Salut són la proctitis i l’afectació ocular, que en ocasions han requerit hospitalització i ja estan donats d’alta.

L’arribada de la vacuna

L’arribada de la vacuna va suposar un abans i després. Carles Mundet, cap del Servei de Promoció de la Salut de Girona, explica que fins ara se n’han posat a 54 persones a la Regió Sanitària de Girona. El punt de vacunació és l’hospital Trueta i els usuaris hi anaven derivats des d’atenció primària, altres hospitals comarcals i diverses entitats, tot i que també s’hi pot anar directament.

El gran punt de vacunació massiva de Catalunya es va habilitar al Palau Firal a mitjans de setembre. Es va afegir als 18 centres hospitalaris i punts de referència de malalties de transmissió sexual de tot Catalunya, ja existents.

Mundet remarca que comproven que les persones interessades s a vacunar-se compleixin els criteris establerts, com per exemple que tinguin relacions sexuals de risc i no haver patit la verola del mico prèviament.

Tant Bes com Mundet coincideixen en el fet que la remissió del brot de verola del mico ha sigut, en gran part, per la vacuna de preexposició, però també hi ha tingut a veure la consciència de risc de la població, que ha anat prenent mesures.

El Departament de Salut ha dut a terme diferents accions comunicatives per informar a la ciutadania sobre la verola del mico (MPX) sobre els símptomes i vies de transmissió per prevenir els contagis.

La difusió s’està fent a través d’aplicacions de cites, com Tinder o Grindr, on estan en marxa des del 14 de juny. I també a xarxes socials, tant a les del Departament de Salut com a les de les entitats comunitàries amb les quals s’està col·laborant. A més, s’ha distribuït material gràfic als hospitals on s’han identificat casos i a les entitats comunitàries on es fa una tasca de promoció de la salut i de prevenció.

Un dels col·lectius de més risc és el d’aquelles persones que fan servir drogues en el context de les relacionals sexuals -popularment conegut com chemsex- les quals també tenen una elevada incidència pel que fa a les malalties de transmissió sexual.