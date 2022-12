Girona participa en un estudi pioner per millorar la insuficiència cardíaca

La revista científica European Heart Journal acaba de publicar els resultats de l’assaig clínic Clorotic liderat i promogut per metges internistes de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI) i que demostra una millora en el tractament diürètic de la insuficiència cardíaca.

La retenció de líquids i l’augment de pes són algunes de les conseqüències de patir insuficiència cardíaca, ja que el cor no pot bombar bé la sang. Segons detalla Joan Carles Trullàs, metge internista de l’hospital d’Olot i un dels impulsors de l’estudi, «fins ara s’aplicava un tipus de tractament per eliminar líquids però, amb el pas del temps, l’organisme s’hi torna resistent i ja no és tan útil», concreta i afegeix que «quan això passava, no hi havia cap altra alternativa». És per això que des de la Societat Espanyola de Medicina Interna van iniciar aquest estudi.

Es tracta del primer assaig clínic independent, promogut per la SEMI, i que ha estat dissenyat i dut a terme per membres del Grup de Treball d’Insuficiència Cardíaca i Fibril·lació Auricular (ICyFA) amb la participació d’investigadors de 26 hospitals de tot el país. En el cas de Girona, hi han participat pacients de l’hospital d’Olot i el Trueta.

L’objectiu de l’estudi era provar d’afegir un segon tractament diürètic en aquells pacients que ja no en tenien prou amb el primer. «Aquest segon tractament, anomenat diürètic tiazídic, ja existia de feia anys, però no s’havia plantejat combinar-lo», detalla. D’aquesta manera, els resultats de la combinació dels dos medicaments són «molt bons». «S’ha demostrat que els pacients presenten una resposta superior contra la retenció de líquids i perden pes i líquid de forma més ràpida». L’assaig va incloure pacients amb insuficiència cardíaca aguda aleatoritzats i els criteris de valoració van ser els canvis en el pes corporal i la dispnea (sensació de manca d’aire) informada pel pacient 72 hores després de l’aleatorització. Els resultats secundaris van incloure mètriques de resposta diürètica i mortalitat o hospitalitzacions al cap de 30 i 90 dies. També es van avaluar els resultats de seguretat (canvis en la funció renal i/o electròlits). En total es van aleatoritzar 230 pacients, dels quals un 48% són dones.

Segons Trullàs, els resultats, a part de ser «efectius» també demostren seguretat. «Hi havia el risc que la combinació dels dos fàrmacs millorés la retenció de líquids però suposés un risc de mortalitat, però no ha sigut així».

D’altra banda, hi havia metges que ja utilitzaven aquesta combinació de medicaments sense que encara hi hagués evidència científica. «Els resultats ajuden a dissenyar una metodologia més protocol·litzada, d’aquesta manera tots els especialistes en podran fer ús d’una forma més clara i unificada».

La patologia ja es detecta en pacients de més de seixanta anys però es concentra en els de més de vuitanta

"Nova epidèmia"

Trullàs corrobora que en els últims anys la insuficiència cardíaca s’ha disparat entre pacients d’edat més avançada. L’envelliment de la població la millora dels controls per a detectar la patologia en són les principals causes. «Els experts ja determinen que serà la nova epidèmia d’aquest segle i està previst que la incidència encara augmenti més», manifesta.

La insuficiència cardíaca es comença a detectar en pacients de més de seixanta anys tot i que, majoritàriament, es concentra en persones de més de vuitanta anys.