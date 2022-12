Veïns d’Ogassa denunciaran l’alcalde per prevaricació si no permet nous empadronaments

Veïns d’Ogassa que pretenen empadronar-se sense èxit al municipi estan disposats a arribar fins a les últimes conseqüències, i fins i tot a denunciar a l’alcalde Josep Tremps per prevaricació en cas que no aixequi la restricció que actualment està exercint el municipi. El mateix Tremps explica en el programa de la Festa de Santa Bàrbara que s’està celebrant al municipi que es produeixen «empadronaments massius» i que a més la llei preveu sancions perquè «s’ha d’estar empadronat on es resideix més dies al llarg de l’any». En el fons d’aquesta decisió hi ha la creença que els nous empadronats podrien afavorir que s’hagin de presentar llistes tancades a les eleccions municipals.

Un dels afectats per aquesta circumstància és Carles Mercader, president de l’associació assembleària d’Amics Veïns i Veïnes d’Ogassa, i que preveu concórrer a les eleccions del maig vinent. Mercader afirma que des del 12 de novembre s’ha tallat l’empadronament de nous habitants al municipi, i que això respon a la intenció de manipular el cens a dos mesos i mig que aquest s’hagi d’entregar de cara a les eleccions. En cas d’arribar-se als 250 habitants que s’estan a punt de superar, els candidats haurien de presentar llistes tancades amb set persones, en lloc de les obertes que s’han elaborat fins ara. Entre les dotze persones que es volen empadronar hi ha el seu fill d’un any i mig. I més de la meitat «ni tan sols tenen dret a vot», assegura Mercader, que creu que qualsevol secretari municipal «excepte, sembla ser, el nostre, està obligat a empadronar a qui ho demana i posteriorment pot comprovar o denunciar si realment s’hi viu o no». En aquest cas apunta que fins i tot si qui ho demanés fos un ocupa o un sense sostre, hi estaríem obligats.

L’exercici que segons Mercader està fent l’Ajuntament «és d’inacció per bloquejar que es pugui fer un contenciós administratiu fins al cap de tres mesos», que és quan tindran dret a reclamar-ho, un cop enviat el recompte d’habitants a la Junta Electoral Central. El cens s’ha d’enviar el 31 de gener vinent. En tot cas afirma que «ho impugnarem perquè la llei diu que no es pot fer dilatació quan es causa perjudici a la persona sol·licitant». Carles Mercader opina que «la majoria d’alcaldes celebrarien tenir nous empadronats» i que és una bona notícia tenir alternatives a un sol color polític que considera «sinònim de política del segle XIX». A més afirma que tant el subdelegat del govern a Girona com el president del Consell Comarcal han trucat a Tremps diverses vegades, però no els ha volgut atendre.

Josep Tremps ha anunciat que pràcticament no hi ha possibilitats que es presenti a la reelecció a una alcaldia que ostenta des de 2011 al capdavant d’ERC, partit del qual no n’és militant, però que amb tota seguretat tindrà nou candidat a les municipals. En el mateix programa de Santa Bàrbara diu que «aquest hauria de ser el meu últim escrit com a alcalde», i hi defensa les llistes obertes per legitimar a l’alcalde en funció de la voluntat del poble votant-hi directament a la persona i no a una llista tancada.