Més de 1.300 nenes estan en risc de patir una mutilació genital

A les comarques gironines hi ha fins a 1.342 nenes que poden tenir risc de patir una mutilació genital (MFG). Això és el que s’extreu de l’estudi Mapa de la mutilació Genital Femenina a Espanya que fa una anàlisi demogràfica per veure com ha crescut la immigració subsahariana a tot el país amb l’objectiu d’orientar polítiques publiques per evitar la mutilació genital per províncies i comunitats autònomes.

També posa el focus en les migracions de les dones i nenes des de l’any 2001. Amb dades del padró del 2021, es pot comprovar que hi ha 1.342 nenes d’entre 0 als 14 anys que viuen a la província i tenen com a país d’origen un dels que s’hi practica aquesta forma de violència masclista. A tot Catalunya, la població infantil d’aquesta franja d’edat se situa en prop de 6.500 nenes a Catalunya. Els principals orígens són Senegal i Gàmbia, amb més de 1.000 nenes. El tercer país d’origen és Mali (més de 800 nenes) i de Nigèria i Ghana hi ha més de 700 menors. Per municipis L’estudi extreu també dades dels municipis catalans on hi ha més presència de població femenina de 0 a 14 anys de països on es practica la MFG. Hi ha 49 municipis que tenen més de 25 nenes empadronades. Per trobar-ne un de gironí cal anar fins a Salt, que és el quart municipi de Catalunya amb més presència de nenes d’aquests orígens. Si s’analitza per països d’origen, es converteix en el segon de tot Espanya amb nenes gambianes empadronades, que en són 121. Pel que fa a la distribució territorial de la població femenina tant adulta com amb menors d’edat, la província de Girona se situa amb 4.991 dones amb origen de països MFG. D’aquestes n’hi ha 2.402 d’origen gambià. Del Senegal, n’hi ha 1.041 i el tercer país d’origen és Mali amb 437 dones. En el global de població femenina, Salt també és el quart municipi on n’hi viuen més: amb 1.270 dones. D’aquestes, com passa amb les nenes, la majoria són d’origen gambià (514). En el setè lloc d’Espanya, hi ha Girona ciutat, amb 630 dones d’aquests orígens. Catalunya i Girona D’altra banda, gairebé un terç de la població del conjunt d’orígens MGF empadronada a Espanya resideix a Catalunya, un fet que es manté força estable des del 2008. Amb pràcticament 90.000 residents, aquesta és, amb diferència, la regió amb més població d’aquest origen. La proporció encara és una mica superior quan s’analitza exclusivament el grup de la població femenina menor de 15 anys. Per províncies, Barcelona és la que acull més efectius, pràcticament 50.000, seguida a molta distància de Madrid, amb més de 28.000, i Girona amb més de 10.000. A la província de Barcelona resideixen més de la meitat de les dones amb origen MGF de Catalunya i encapçala el llistat amb més residents. A Barcelona, les dones d’origen senegalès més que dupliquen en nombre les d’origen gambià. En canvi, a la província de Girona, la segona catalana amb més població d’origen MGF i la tercera d’Espanya només superada per Madrid, les dones gambianes representen la meitat de les dones amb origen MGF. A Lleida i Tarragona, són les del Senegal les que comptabilitzen més habitants. Nigèria i Senegal En general, els de l’estudi -Adriana Kaplan, Marc Ajenjo i Toni de la Fundación Wassu-UAB- mostren que després de la crisi econòmica del 2008 ha pujat la població de països d’origen on es practica la MGF i que sobretot, s’incrementa més l’arribada d’homes i dones en edats adultes. Els dos principals països d’origen dels nouvinguts són Nigèria i Senegal. Les persones d’origen senegalès, siguin homes, dones o nenes, segueixen incrementant la seva presència, mentre que es produeix cert retrocés a la població nigeriana.