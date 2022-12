“Per donar suport al comerç local, per la qualitat i per tot el que aporta per a la ciutat, aquest Nadal compra i gaudeix a les botigues, bars i restaurants d’Olot. No volem reviure la situació de fa un parell d’anys. No per culpa d’un virus, sinó ara per la nostra manera de consumir... Aquests negocis creen llocs de treball, de persones amb noms i cognoms. Cada establiment és important i sobretot ho són les persones de darrera de cada taulell. Aquestes dies fes les compres pensant en els teus amics i familiars, però també pensant que comprar a Olot és el millor regal de Nadal. Les ciutats no només son motiu d’orgull pel seu patrimoni natural, cultural o econòmic. Ho són, sobretot, per les actituds diàries dels seus ciutadans. I en això també ens agradaria que Olot fos un exemple”.

Aquest és un fragment del document signat pels promotors d'una iniciativa de cara a les Festes de Nada impulsada per l’Associació de Comerciants d’Olot, l’Associació de Placers, l’Associació de Creadors - la iera i l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot. Es tracta de la campanya ‘Olot, el millor regal de Nadal’ amb la que es vol conscienciar la població de la importància d’apostar per les botigues, bars i restaurants més propers: per donar suport a les persones que aixequen la persiana de cada negoci i per tot el que contribueixen a donar vida a la ciutat. La campanya s’inicia aquest desembre coincidint amb l’inici d’un dels moments de més activitat de l’any per aquests establiments, que van patir greument les conseqüències de la COVID. Els efectes de la pandèmia des de principis de 2020 s’han vist agreujats ara per la crisi energètica, que impacta en tots els àmbits, també en aquest sector. ‘Olot, el millor regal de Nadal’ vol ser un recordatori a la ciutadania de les conseqüències i l’impacte de les accions de compra i un nova campanya promocional per reactivar el teixit comercial i el consum local, tal com ja es va realitzar arran de la crisi derivada per la COVID-19 amb el ‘Triem a prop, donem vida a Olot’ dedicada al sector comercial o les activades durant la pandèmia de suport als bars i restaurants de la ciutat. Es calcula que unes 5.000 persones treballen en aquests sectors a la Garrotxa. Amb el mateix objectiu de reactivar l’activitat comercial i d’hostaleria, es va crear Garrotxa Approp, l’aplicació promoguda per l’Associació de Comerciants d’Olot, Turisme Garrotxa, l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, l’Associació de Placers d’Olot i DinàmiG que permet als compradors acumular compres fetes als establiments locals adherits al projecte i utilitzar-les més endavant per tal de fomentar el consum local a la Garrotxa. L’aplicació compta amb més de 94 establiments, té més de 8.300 usuaris donats d’alta des de la seva posada en marxa (novembre del 2020) i s’han gestionat vendes per import de més de 3,6M€, retenint la despesa i donant vida a comerç local i de proximitat. Aquest divendres 9 de desembre es començaran a repartir els díptics informatius de la campanya ‘Olot, el millor regal de Nadal’. Arribaran a tots els habitatges de la ciutat amb l’objectiu que el missatge arribi a tots els veïns i veïns d’Olot. S’hi ha recollit el document signat entre l’Associació de Comerciants d’Olot, l’Associació de Placers, l’Associació de Creadors - la iera i l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa junt amb l’Ajuntament d’Olot.