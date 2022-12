Els casos de mutilació genital femenina (MGF) -o de risc- han anat a l’alça aquest any a les comarques gironines i, en nou mesos, hi ha hagut sis fets que han requerit una intervenció policial. Es tracta d’un canvi de tendència respecte als últims sis anys, quan hi havia hagut una clara davallada. En el global de Catalunya, Girona representa la Regió Policial amb més incidència, i és que s’hi han produït més de la meitat de les actuacions policials (60%). Al llarg de catorze anys, els Mossos d’Esquadra han hagut d’actuar fins a 162 vegades a la Regió Policial de Girona. Gràcies a la feina que hi ha al darrere, tant des de la vessant mèdica, social com policial, s’ha aconseguit frenar aquesta pràctica, tot i que encara queda camí per fer. Quan els Mossos intervenen en un cas és perquè hi ha la sospita que alguna família pot voler portar la filla al país d’origen i que allà pateixi una ablació.