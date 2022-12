El repunt de casos de bronquiolitis en nadons i nens, una malaltia provocada pel virus respiratori sincicial (VRS), està tensant les consultes de pediatria i les urgències hospitalàries de la Regió Sanitària de Girona des de fa setmanes. Com a conseqüència, l’hospital Trueta ha hagut de prendre mesures per fer front a l’elevada pressió assistencial.

D’una banda, segons fonts del centre sanitari, s’ha hagut de reforçar el personal amb un increment de professionals per cada torn. D’aquesta manera, són els mateixos treballadors sanitaris que han de fer més hores perquè no es troben professionals nous per a contractar. Seguidament, s’han incrementat els llits de l’UCI pediàtrica en un 50%, s’han augmentat els boxos a urgències i s’han augmentat els espais per fer tractaments inhalats a urgències.

Segons les previsions del cap de Pediatria de l’hospital Trueta, Josep Perapoch, al llarg d’aquesta setmana s’arribaria al pic de casos. De fet, s’està complint el pronòstic perquè segons actualitzacions del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC) d’ahir, aquesta última setmana els casos de VRS han baixat llegerament i s’ha passat de 217 a 200. Malgrat tot, la circulació del virus continua sent molt elevada i caldrà veure quina evolució segueix de cara a la setmana vinent.

Perapoch explicava que el que més preocupa enguany, a part que la bronquiolitis va arribar abans del previst, és que la malaltia està afectant pacients de menys edat. I és que, segons informa el SIVIC, més de la meitat de diagnòstics s’han fet en pacients de menys d’un any, amb un total de 125. «Aquests són els casos més complexos perquè transitòriament han d’ingressar a l’UCI; per sort, però, el quadre clínic se supera gairebé sempre, però en pacients més petits costa més», explicava Perapoch.

Experts de la Universitat Politècnica de Catalunya asseguraven també ahir que s’havia arribat al pic a Catalunya i que ara caldria estar atents a altres virus, sobretot el de la grip.

Més personal a l’hivern

D’altra banda, el Departament de Salut ha anunciat recentment que destinarà 45 milions d’euros al Pla Integral d’Urgències d’aquest hivern per donar resposta a la triple amenaça vírica actual. El pla s’ha dissenyat per reforçar l’atenció primària i comunitària i la seva capacitat resolutiva al costat de l’atenció que els serveis d’urgències que ofereixen els hospitals catalans.

Així, es reforçaran els centres d’atenció primària amb professionals de medicina, d’infermeria i de gestió administrativa. De la mateixa manera, també hi haurà un reforç estructural a nivell hospitalari i sociosanitari, amb un increment del nombre d’altes contractades en funció dels diferents plans de contingència que els proveïdors hagin plantejat, i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) incrementarà els seus recursos en 27 unitats addicionals.

El Departament de Salut invertirà 45 milions d’euros per reforçar les urgències catalanes aquest hivern

La inversió suposa un increment de 31 milions d’euros respecte a l’anterior pla. Els recursos destinats a l’Atenció Primària i Comunitària suposen un increment 5 vegades superior respecte l’anterior programa, arribant fins als 16 milions d’euros, que facilitarà l’organització dels diferents equips per tal de donar resposta a l’increment de demanda durant el període d’hivern.

Amb aquest increment de l’assignació a l’atenció primària es garantirà l’activitat programada i la resposta a l’increment de la demanda espontània, així com facilitarà que els equips contractin reforços de professionals de medicina, infermeria i gestió administrativa.

A l’atenció hospitalària també es destinaran 16 milions d’euros i a l’atenció sociosanitària s’hi destinaran 3 milions d’euros. A més a més, i dins de la inversió total del programa, es contempla també un pla de contingència addicional de 10 milions d’euros per l’increment dels recursos hospitalaris, sociosanitaris, de salut mental i addicions, a raó de 8 milions d’euros, i 2 milions d’euros més destinats al transport sanitari per fer front a l’increment de l’activitat.

El conseller de Salut, Manel Balcells, destaca que amb el pla «es busca donar la importància que cal a l’atenció primària, així com valorar l’esforç que es realitza des dels centres». Remarca que enguany «multipliquem per cinc els recursos de l’anterior pla», i afegeix que «fem un esforç addicional, estructural a l’atenció primària, i l’igualem a l’atenció hospitalària durant una temporada que es preveu complicada».

Amb tot, el conseller no concreta quants nous professionals s’incorporaran, ja que dependrà de la disponibilitat de metges.

Girona registra un fort augment de casos de grip i ingressats per Covid-19

El conjunt d’infeccions respiratòries agudes (IRA) continuen creixent a Catalunya i Girona. La darrera setmana han pujat un 5,94% més. Tot i que encara estan en nivells epidèmics baixos, amb una taxa de 859 afectats per 100.000 habitants, se situa ja molt a prop del nivell moderat. En total, s’han registrat 7.617 casos d’IRA davant dels 7.190 de la setmana anterior.

Entre els virus respiratoris circulants en aquest moment, el més freqüent és ara la grip; seguit pel VRS, que causa la bronquiolitis; el rinovirus, que causa el refredat comú i que encapçalava la llista la setmana passada i el SARS-Cov-2.

Segons aquest balanç setmanal, la incidència de la grip augmenta «dràsticament», la del VRS ha iniciat previsiblement el primer descens del pic epidèmic i la incidència del rinovirus i la covid-19 estan en «lleu descens».

L’estimació de la taxa setmanal global de covid-19 és de 92 per cada 100.000 habitants davant dels 104 de la setmana anterior i la variant òmicron representa gairebé el 100% de les mostres seqüencials, amb predomini de la subvariant BQ.1.

La previsió és que els casos de la grip assoleixin el pic pels voltants de Nadal i la covid-19 ja va de baixa

Un dels canvis més preocupants és l’augment del nombre de persones ingressades amb coronavirus en llits convencionals, ja que actualment n’hi ha 63, fet que suposa 15 més que la setmana anterior amb un increment del 31%. El 78% d’aquests ingressos són de persones de més de 60 anys. D’altra banda, els crítics a l’UCI es mantenen pràcticament estables amb tres pacients.

Pel que fa a la grip, els casos continuen augmentant. La incidència ha crescut de 52 a 75 casos per 100.000 habitants. Respecte al nombre de casos, en una setmana s’ha passat de 463 a 663, amb un creixement del 43%. L’augment es registra en totes les edats i es manté la tendència observada de la setmana anterior de pic epidèmic precoç, de 3-4 setmanes, en relació amb altres temporades.

La majoria de casos de grip es concentra en la població de menys de 60 anys i més de 200 en tenen entre 5 i 14

Tot i així, la majoria de casos es concentren en la població de menys de 60 anys, amb un total de 614 casos. Salut n’ha registrat 241 en la població de 5 a 14 anys i 200 en la població de 15-44. Aquests dos col·lectius d’edat sumen més de la meitat del total de casos.

La cobertura de la vacunació contra la covid-19 a Catalunya continua augmentant, arribant al 74% en els majors de 80 anys, i al 51% si comptem totes les persones de 60 anys o més. La cobertura de vacunació antigripal és molt semblant: d’un 69% en els majors de 80 anys i un 49% si comptem totes les persones de 60 anys o més.

Catalunya registra xifres similars a la Regió Sanitària de Girona amb la mateixa dinàmica de creixement de la grip i descens de la covid-19, tot i que també augmenten els pacients ingressats per coronavirus. Respecte a la bronquiolitis també hi ha una lleugera davallada però la circulació del VRS encara és alta.