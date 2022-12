El nucli antic de Vic torna a ser l'epicentre del Mercat Medieval després que l'any passat, a causa de la pandèmia, s'hagués de traslladar en altres ubicacions per evitar les aglomeracions. Des d'aquest dijous i fins diumenge la ciutat espera rebre més de 300.000 visitants en una de les fires insígnies de la capital d'Osona. "Venim cada any, és una cita obligada. Ja ho hem convertit en tradició", assegura a l'ACN la Cati, veïna de Cassà de la Selva. La 26a edició de la fira compta amb un total de 380 parades d'alimentació, herbes i artesania, provinents d'arreu de Catalunya i de la resta de l'Estat. La fira inclou també una variada oferta lúdica amb tallers infantils i espectacles de carrer.

Milers de persones han tornat a envair els carrers del nucli antic de Vic aquest dijous amb motiu de l'arrencada de la 26a edició del Mercat Medieval. D'aquesta manera, una de les fires insígnies de la ciutat ha recuperat la seva "essència", després que l'any passat hagués de sortir del casc antic a causa de la pandèmia. L'alcaldessa de la ciutat, Anna Erra, ha celebrat que el Mercat hagi "tornat a la normalitat": "Venim d'una època que ha sigut dura però avui presentem la ciutat d'una forma espectacular".

De fet, el certamen recupera totes les xifres prepandèmiques amb un total de 380 parades i una gran varietat d'activitats paral·leles com ara tallers, actuacions de titelles, passejades amb burro català o demostracions d'oficis medievals. El regidor de Fires i Mercats, Titi Roca, ha destacat que s'ha decidit mantenir algunes coses iniciades durant la pandèmia com ara la concentració de les zones de tast en quatre espais diferenciats. Roca augura que, si el temps es manté, la fira serà "un èxit": "Tenim el plató a punt, només falta que la gent vingui".

"Venir al Mercat Medieval s'ha convertit en una tradició"

A les nou del matí -una hora abans de l'arrencada oficial de la Fira- molts dels aparcaments públics de Vic ja estaven plens de cotxes. I és que el Mercat Medieval de Vic s'ha convertit en una cita ineludible per a molts ciutadans. És el cas de la Cati, de Cassà de la Selva: "Venim cada any, ja s'ha convertit en una cita obligada i ho hem convertit en una tradició". Tampoc es perd cap any la fira en Pere, de Girona. Assegura que és un "goig" poder visitar el Mercat Medieval perquè "és una fira amb molt ambient, moltes parades i molta diversitat de productes". Vinguda d'Igualada, la Montse destaca la "bona organització" del Mercat.

Donar continuïtat a la Prèvia del Medieval

Una de les novetats d'aquest any ha estat la celebració de la Prèvia del Medieval, un programa d'activitats gratuïtes pensades amb l'objectiu de descobrir la història i el patrimoni cultural i medieval de la ciutat. L'activitat va tenir lloc de l'1 al 4 de desembre i el regidor de Fires i Mercats, Titi Roca, n'ha fet una valoració molt positiva. Assegura que la gent va quedar "molt contenta" i deixa clar que la iniciativa tindrà continuïtat. "S'ha de veure si s'amplien activitats, si les activitats es varien o si hi ha nous espais, però segur que continuarà l'any que ve", ha matisat.