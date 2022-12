La Covid-19 ha generat un sobrecost de més de 42 milions a l’hospital Trueta

L’impacte de la Covid-19 s’ha fet notar de ple en la gestió econòmica de l’Institut Català de la Salut (ICS) de Girona, que ha vist incrementat notablement el seu tancament pressupostari del 2020 i 2021, molt per sobre de les previsions que hi havia abans de l’inici de la pandèmia.

D’una banda, el tancament pressupostari del 2020 va ser un 15% superior al del 2019, amb més de 336,5 milions d’euros. La diferència pressupostària entre els dos anys va ser de quasi 44 milions, la gran majoria dels quals -37 milions- van ser despeses generades per la Covid-19 i dues terceres parts van correspondre a l’hospital Trueta.

L’impacte es va seguir notant en la gestió econòmica del 2021, i és que no només es va haver de fer front a nivell assistencial dels casos atesos entre la ciutadania, sinó que també es van cobrir diverses baixes laborals causades per contagis de coronavirus a més de gestionar la campanya de vacunació, amb les necessitats de contractació que se’n van derivar. El tancament pressupostari va ser el primer a denotar aquesta situació: va créixer un 11% més respecte al 2020, fet que suposa un extra de 37 milions. Cal tenir present que la despesa generada per la Covid-19 va ser de 27 milions. L’ICS posa de relleu l’esforç que es va fer per créixer en activitat assistencial.

D’aquesta manera, entre el 2020 i 2021 es van gastar 64 milions d’euros en la despesa per coronavirus, entre l’hospital Trueta i els centres d’atenció primària de l’ICS, que representen 26 dels 41 equips d’atenció primària que hi ha a la Regió Sanitària de Girona.

En el cas del Trueta, el cost ha sigut de 42.404.369,25 milions d’euros entre tots dos anys i ha sigut la causa del 10% de despesa anual dels anys 2020 i 2021. Si es divideix per anys, el 2020 la despesa va ser de 24,7 milions i, l’any passat, de 17,6. D’altra banda, en el cas de l’atenció primària, la despesa del 2020 va ser de 12,3 milions d’euros i, l’any passat, de 9,8. En definitiva, el 9,2% de despeses de l’ICS Girona en aquests dos anys han sigut causades pel coronavirus.

El tancament pressupostari de l’any passat a l’ICS Girona va ser un 11% més alt respecte al 2020, i el del 2020 ja havia augmentat un 15%

L’any passat, la despesa més elevada com a conseqüència del coronavirus a l’hospital Trueta va ser en compres, amb gairebé 8 milions; seguida de l’increment de consum en logística (5 milions) i l’increment de consum en farmàcia (2,3 milions).

Pel que fa a la despesa farmacèutica, en els dos primers anys de pandèmia va augmentar un 22%. El preu dels medicaments per a pacients amb coronavirus i el desproveïment en van ser les principals. L’any passat l’hospital hi va invertir 17,9 milions, quan el 2020 havien sigut 16,1 i el 2019, 14,7.

En el cas de l’atenció primària, es van gastar 6,3 milions en personal i 2,3 milions en despeses de logística, com a principals costos. En el primer any de pandèmia, en canvi, les compres i el personal van liderar les despeses del Trueta, amb 9,2 i 5,7 milions d’euros respectivament. En l’atenció primària, el personal va liderar les despeses, amb 6,3 milions.

Estabilització d’inversions

Deixant de banda els costos per la Covid-19, l’any passat, les inversions a l’ICS van mostrar una estabilització respecte a l’any anterior, en patir un lleuger descens de l’1,4%, fet que es deu a les obres iniciades com per exemple la millora d’endoscòpies i la nova àrea d’intervencionisme entre d’altres. Cal tenir present, però, que el 2020, aquesta partida ja es va incrementar en 5 milions, cosa que suposava un creixement del 212% respecte a l’any anterior. Aquest augment que es va experimentar el 2020, es va mantenir l’any passat.

Pel que fa a salaris i quotes patronals, l’any passat hi va haver un creixement de prop del 10%. La contractació de personal va ser necessària per cobrir baixes laborals causades per la Covid-29 i per poder dur a terme altres accions assistencials, especialment la campanya de vacunació.

Finalment, des de l’ICS s’assegura que va ser un any «especialment bo» pel que fa a la facturació a tercers, que ha reportat uns ingressos propers als 25 milions d’euros, gairebé 4 més que l’any anterior. Però el retorn progressiu a la normalitat va comportar un descens esperable de les donacions efectuades per la ciutadania, com per exemple empreses i particulars, que es van tornar a situar a nivells anteriors a la pandèmia.